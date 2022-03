Reddito base europeo: cos’è, come funziona, a chi spetta e perchè potrebbe sostituire il Reddito di Cittadinanza

Reddito base europeo: ecco come funziona. Per prima cosa partiamo con lo spiegare cosa è: uno reddito che andrà a sostituire quello di cittadinanza. Sarà una misura universale, diversa perciò dal reddito di cittadinanza: esso, infatti, spetterebbe a tutti i cittadini residenti in Europa indipendentemente dalla loro condizione lavorativa ed economica.

Reddito di base europeo: come dovrebbe funzionare

In pratica, quindi, non ci sono limiti di reddito da rispettare per quanto riguarda l’ISEE. Tuttavia queste, per ora, restano solo ipotesi e, se davvero dovessero subentrare, i tempi saranno davvero lunghi. Del resto si parla da molto di introdurre un sostegno economico, questo anche in previsione dei vari cambiamenti in ambito lavorativo: infatti sempre più lavori rischiano di scomparire, sostituite dall’automazione.

