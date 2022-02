Reddito di Cittadinanza 2022, cosa si può comprare (e cosa no) con la ricarica: l’elenco completo

Il Governo in questi mesi di pandemia e di emergenza ha cercato di mettere a punto più misure economiche possibili per aiutare chi è in difficoltà. E tra queste persone c’è anche chi continua a percepire il reddito di cittadinanza, un sussidio per sostenere le spese primarie. Ma cosa si può comprare (e cosa no) con la ricarica?

Reddito di Cittadinanza 2022: cosa si può comprare

Il reddito di cittadinanza, misura messa a punto per chi aiutare chi è in difficoltà economica, viene erogato tramite una carta, con la quale è possibile effettuare solo alcuni acquisti. I beneficiari, infatti, possono sicuramente utilizzare l’importo per comprare generi alimentari e di prima necessità, come medicinali, prodotti per l’igiene. O per pagare una visita medica. E’ possibile acquistare, con la ricarica, anche materiali scolastici, dispositivi tecnologici, elettrodomestici, abbonamenti ai mezzi pubblici, abbigliamento. Il reddito si può usare per pagare le bollette, la benzina, corsi.

Reddito di Cittadinanza: cosa non si può acquistare

Ma se da una parte la scelta per gli acquisti sembra ampia, dall’altra ci sono diversi divieti. Il reddito di cittadinanza, infatti, non si può utilizzare per giocare, per esempio, al Lotto, per acquistare o noleggiare navi e armi, materiale pornografico, articoli di gioielleria o di pellicceria. E’ indispensabile per l’acquisto dei beni di prima necessità, non per quelli considerati ‘superflui’.