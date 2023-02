Regali per lei San Valentino 2023: ecco le idee originali e romantiche

San Valentino 2023 si avvicina e sicuramente starai cercando il regalo perfetto da fare alla tua dolce metà. Questa può essere un’occasione per accontentare qualche desiderio nascosto o fare una sorpresa inaspettata. San Valentino è innanzitutto un momento per trascorrere insieme del tempo di qualità. Se poi volete fare un regalo per rendere l’avvenimento speciale, questo sarà sicuramente apprezzato. Scegliere tuttavia non è facile, perché molto dipende dai gusti della persona a cui è destinato il regalo.

I regali per Lei a San Valentino 2023

Scegliere cosa regalare per San Valentino alla propria ragazza oppure alla propria moglie non è semplice, tuttavia, fortunatamente, grazie a Internet è possibile trovare delle idee regalo molto carine e sicuramente di buon gusto. Oggi ve ne segnaliamo 10, così che possiate arrivare alla tanto attesa data preparati.

Scatola cioccolatini Lindt

Al primo posto, non si può fare altro che menzionare i cioccolatini, verso simbolo di questa ricorrenza. Questa scatola della Lindt non è soltanto molto scenica, ma è sicuramente anche in grado di far tornare il sorriso dopo una giornata stressante.

Piastra per capelli Gammapiù

n alternativa, un’idea regalo sicuramente apprezzata in occasione di San Valentino è una piastra per capelli professionale due in uno. Questa è comoda e facile da utilizzare sia per fare la piega liscia che mossa. Davvero un regalo originale per rendere la quotidianità più semplice.

Borraccia colorata in alluminio

La borraccia è uno degli accessori più in tendenza negli ultimi anni. Questa, in particolare, è semplice, colorata ed economica. Grazie al pratico mollettone è possibile attaccarla allo zaino, alla borsa o dovunque si voglia. Se la persona a cui volete fare un regalo è molto sportiva e quindi beve molta acqua sicuramente l’apprezzerà.

Borsa da donna Pinko

Bella, elegante e discreta: la borsa Pinko ha sicuramente tutte queste qualità. Se volete fare un bel regalo e sorprendere la vostra dolce metà, questa è senz’altro ottima idea regalo di San Valentino.

Cintura da donna – Guess

Un oggetto a cui spesso non si pensa quando si deve scegliere un regalo, soprattutto per San Valentino, è la cintura. Questa in particolare è molto discreta e adatta per essere indossata in svariati contesti. Se volete fare un regalo bello e utile, potete scegliere questa.

Jeans da donna Levi’s

Regalare un paio di jeans per San Valentino può essere un azzardo, poiché per farlo è necessario conoscere con certezza la taglia del destinatario. Questi jeans del noto brand Levi’s sono sicuramente molto belli e adatti per essere usati quotidianamente. Se volete optare per questi, sappiate che è un’ottima scelta, in quanto il brand è noto per produrre capi di ottima manifattura e molto resistenti.

Nike Air Force One da donna

In alternativa, per San Valentino è possibile regalare delle Nike Air Force One, scarpe da ginnastica davvero comode e perfette per tutti i giorni. I punti di forza di questa scarpa sono prevalentemente due: sono bianche, e quindi facili da indossare, e hanno una tomaia molto alta, il che permette, specialmente se non si è alti, di guadagnare qualche centimetro.

Borsa porta laptop 14’’

Una borsa per andare al lavoro con il computer è davvero un’idea regalo gradita, specialmente da chi ha sempre tantissime cose da portare con sé ogni mattina. Al suo interno è possibile portare computer, documenti e anche qualche altro accessorio. Regalando questa borsa per San Valentino magari non sceglierete l’idea regalo più romantica, ma sicuramente quella più pratica.

Orologio da donna vintage

Un’altra idea regalo per niente banale è il Casio. Orologio vintage dal grande fascino, può essere la svolta del vostro San Valentino. Piccolo, con il quadrante che si illumina ma soprattutto mai fuori moda, questo orologio continua a piacere davvero a tutti nonostante sia in commercio ormai da tanti anni.

Crema corpo – L’erbolario

Una crema per il corpo è sicuramente un’ottima idea regalo: profumata e delicata, è ideale utilizzarla dopo una lunga giornata per rilassarsi. Questa in particolare è di origine naturale, adatta perciò a chi ha la pelle molto sensibile. Se volete fare un regalo inedito, questa può essere un’ottima idea.