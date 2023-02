Residence Milano: quali tipologie esistono

Questo Residence per studenti può vantare una collocazione nel quartiere universitario più noto di Milano, ovvero in Zona 5 dove, entro 2 Km sono situate alcune delle più prestigiose università italiane quali: Università Cattolica del Sacro Cuore, Bocconi, la Scuola Politecnica di Design (SPD), L’Istituto Europeo di Design (IED), la Nuova Accademia delle Belle Arti (NABA) e la IULM.

Sulla base della vicinanza a questi importanti centri della formazione universitaria si può facilmente comprendere come il residence per studenti risulti congeniale agli spostamenti degli studenti, inoltre la Zona 5 è il centro nevralgico della vita universitaria milanese rappresentando per questo occasione di svago e socialità.

Inoltre il quartiere, collocato in zona centrale offre sicurezza , facilità di spostamento poiché vicina ai più importanti servizi di trasporti (come il tram 3 e 15 oppure la metro Romolo) e comodità in quanto prossima a palestre, biblioteche e supermercati, farmacie, medici ed elementi caratterizzanti la routine degli studenti universitari.

Un altro particolare da non sottostimare nello scegliere di abitare in una zona centrale è quella legata al risparmio, sembrerà strano ma abitare in centro comporta del risparmio economico in quanto permette di raggiungere i principali servizi a piedi o in bici, questo aspetto inoltre si mostra in linea con la tematica della sostenibilità ambientale, tema particolarmente caro ai giovani studenti ed allo staff del residence universitario Chiaralba.

Qualche consiglio per cercare l’alloggio migliore per il proprio figlio studente universitario

Ci sono alcuni importanti accorgimenti da tenere in considerazione quando, per il proprio figlio, si ricerca un alloggio, non di rado può accadere che ci si senta smarriti e confusi dinanzi alla pluralità di offerte presenti nel mercato immobiliare, alcune poi possono sembrare convenienti in termini soprattutto di prezzo ma, in questi momenti bisogna mostrarsi cauti e affidarsi solo ed esclusivamente a dei professionisti.

In questo scenario si inserisce la competenza della residenza Chiaralba, una professionalità maturata attraverso una pluriennale esperienza sul campo dei residence per studenti, per questo motivo è vivamente consigliabile affidarsi ad un team capace di soddisfare le principali esigenze avvertite da un ragazzo o da una ragazza che si accinge a compiere il passo di studiare in una grande città come Milano.

Tra gli altri consigli c’è senza dubbio quello di scegliere ciò che riesce a valorizzare (e soddisfare) le richieste del proprio figlio, per questo Chiaralba non si lascia cogliere impreparata: si pensi ad esempio al fatto che il proprio figlio vorrebbe un appartamento da condividere con il proprio amico, anche in questo caso la residenza Chiaralba offre la soluzione disponendo di appartamenti bilocali e trilocali adatti a tale scopo.

In aggiunta sono disponibili dei bellissimi monolocali e loft per soddisfare qualsivoglia esigenza legata alla condivisione degli spazi.

Tutti gli appartamenti sono realizzati per andare incontro alle esigenze degli studenti, infatti le strutture sono moderne e sicure, comode e organizzate, per condurre la vita universitaria fatta di studio ma anche di svago.

Questi aspetti rappresentano dei particolari sui quali puntare per fare sì che il proprio figlio si senta quasi come a casa sua, solo così sarà in grado di vivere in un ambiente consono e predisposto ad ospitarlo nel migliore dei modi con una pluralità di servizi inclusi, dei quali si può prendere visione nel seguente sito: https://www.chiaralba.com/.

Sulla base di quanto detto, si consiglia vivamente di non perdere tempo nella ricerca di una casa a Milano affidandosi a privati senza referenze ed experitse.