Reti mobili: alcuni dati per scoprire quali sono le compagnie migliori e per quale caratteristica

Nel primo trimestre dell’anno, siamo al secondo mese, escono sulle compagnie che offrono reti mobili dei dati che le qualificano come peggiori o migliori. Queste informazioni e classifiche sono utili tanto agli utenti che magari cercano l’offerta migliore per Internet e casa o mobile. Sono interessanti per gli investitori. (E anche per chi cerca reti mobili veloci per lavorare, scrivere, seguire i social e anche videogiochi, sport, scommesse sportive o giochi online, ad esempio su questo sito).

Vodafone operatore mobile migliore per Altroconsumo

Secondo Altroconsumo, Vodafone è il miglior operatore mobile del 2022. Lo studio annuale è stato condotto sullo stato delle reti in Italia. Altroconsumo si è basato sui dati raccolti da novantaduemilòa test effettuati e le recensioni e informazioni fornite da ventimila utenti di CheBanda. Vodafone è stato considerato miglior operatore mobile rete 4G, offre anche servizi per il 5G. Secondo la classifica altroconsumo, al secondo posto ci sono Iliad, Tim e Windtre.

Fastweb: linea fissa migliore

FTHH significa fibra fino a casa, si differenzia dal FTTC che significa fibra fino al cabinato. Insomma, la nuova generazione del collegamento internet è sempre più diretto e meno intermediato o interrotto a livello infrastrutturale. Da qui, ecco altri importanti classifiche per quello che riguarda la migliore linea fissa: vince Fastweb ma non è sola.

Secondo il report NPeerf, Fastweb è il miglior operatore di linea fissa in Italia. Vince per la velocità di download e upload, i dati sono: 145,61 e 72,76 Mbps. Questi numeri sono i migliori in Italia, rispetto a Wind Tre, Vodafone, Tiscali e Tim.

L’ordine di questi operatori segue la classifica, quindi Windtre è il secondo miglior operatore di linea fissa per velocità. Da questo report si arriva a dire che oggi gli operatori di linea fissa offrono una navigazione sopra i 100 Mbps, il che indica un miglioramento rispetto al passato. Vediamo qualche altro dato.

Chi la la miglior fibra FTTF in Italia?

Ed ecco un dato più tecnico, in Italia chi ha la miglior fibra FTTH? Leggendo universofree e la sua lettura del report nPerf, si arriva a Iliad. Iliad ha la miglior fibra diretta a casa in termini di velocità di download e updoal. Inoltre, viene premiata anche per la qualità dei servizi e del centro assisntenza. Il suo competitor in questa classifica è Tim.

Ma quali sono i parametri tecnici considerati in queste classifiche e report finora descritti?

Tutte le classifiche sono anno 2022 ed escono tutte nel primo trimestre dell’anno successivo. Poi, potrebbero uscire dei report dedicati al primo semestre dell’anno perché nel frattempo tutti gli operatori mobili introducono novità e miglioramenti. Le classifiche comunque tengono conto di questi quattro elementi. Velocità di download che è il tempo necessario per scaricare un file. C’è poi la velocità di upload che è il tempo necessario per inviare un file. Qualità della visione di video: tempo necessario per far partire la riproduzione di un video, elemento importante per chi utilizza piattaforme streaming. Poi c’è la qualità di navigazione su siti web, si calcola la velocità di apertura senza errori grafici e sgranature del sito, del testo, delle immagini.