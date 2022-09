Rientro a scuola: 5 idee per una merenda sana e gustosa

L’arrivo di settembre segna non solo la fine delle vacanze estive ma anche il ritorno alla solita routine, fatta di lavoro per i grandi e di scuola per i piccoli. Così come cambiano le attività quotidiane, è bene riprendere le vecchie abitudini sane ed equilibrate anche a tavola. Per esempio, per quanto riguarda la merenda, è bene optare per soluzioni golose, ma soprattutto salutari. Quando si ha un po’ di tempo, un’ottima idea è quella di preparare la merenda in casa, così da dare ai bambini prodotti di qualità, nutrienti e sani. Una macedonia di frutta o un soffice e profumato plumcake allo yogurt, sono solo degli esempi per una merenda sana e gustosa da non perdere assolutamente. Ecco altre idee golose!

Barrette proteiche

Le barrette proteiche sono una soluzione facile e gustosa per la merenda. È possibile sia comprarle che, se si ha un po’ di tempo libero, prepararle in casa. Si tratta, infatti, di una ricetta molto semplice, che comprende come ingrediente principale il miele, che funge da collante e, in aggiunta, la frutta secca. Di solito, sono spesso utilizzati anacardi, mandorle, nocciole, pistacchi, datteri, semi di girasole e molti altri ancora.

Macedonia di frutta

Quando non si ha tempo per cucinare la merenda, invece di comprare biscotti e altri dolci ricchi di grassi e zuccheri, è preferibile optare per una macedonia di frutta. Si tratta di una merenda sana e gustosa che richiede pochi minuti per la preparazione e nessun ingrediente particolare se non della frutta fresca che si ha in casa. Melone, pesche, susine, uva, banane e kiwi: la scelta è molto vasta e si creerà un’ottima soluzione ricca di vitamine.

Cupcakes al cioccolato

I cupcakes rappresentano una delle merende più amate dai bambini e non solo. Sono sufficienti pochi ingredienti per preparare questi dolci monoporzione morbidi e golosi. Si tratta di piccoli dolcetti con un impasto interamente di cioccolato o, magari, con delle gocce di cioccolato che si sciolgono all’interno. Nonostante questa merenda contenga zuccheri, mangiata con parsimonia e senza esagerazioni, può essere salutare per i bambini.

Plumcake allo yogurt

Il plumcake allo yogurt è una merenda tipica, sia per la semplicità di preparazione sia per la bontà. Si tratta di un dolce morbido e profumato, preparato con ingredienti semplici e, in aggiunta, l’elemento principale, ovvero lo yogurt. La preparazione è semplice e non richiede particolari capacità in cucina. Questa versione di plumcake è un’ottima soluzione che lascia ampia libertà di scelta: è possibile aggiungere qualunque tipo di yogurt si preferisca, in base ai gusti di grandi e piccoli.

Frullato con frutta di stagione

Un’altra ottima idea, per una merenda sana e golosa, è quella di preparare un ottimo frullato con la frutta di stagione. Sbucciata, tagliata a pezzi e messa in freezer, basterà porre il tutto in un frullatore e si otterrà così un buonissimo frullato, leggero e salutare. Inoltre, questa merenda può essere facilmente portata a scuola, durante le ore pomeridiane: è sufficiente prendere una borraccia adatta e inserire lì il frullato.