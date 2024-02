Ripara il tuo vecchio telecomando non funzionante con una matita

Come riparare un telecomando vecchio che non funziona: ecco perché una matita potrebbe aiutarci tantissimo in questi casi.

L’incubo di ogni uomo in casa: il telecomando vecchio che, improvvisamente, non funziona. Niente paura, questo articolo sarà la soluzione per te. Infatti non necessariamente tocca cambiare il cambia canale del proprio televisore, magari togliendo tempo alle vostre giornate per arrivare al supermercato più vicino e trovare il prezzo più conveniente per acquistarlo.

Quando si rompe il telecomando vecchio

La rottura del telecomando, sul divano degli italiani, è un grandissimo problema. Premesso avviene sempre nei momenti meno opportuni, come l’importante sfida calcistica della nostra squadra del cuore, il film preferito passato in televisione o il programma che stiamo seguendo con grande passione durante la settimana. Insomma, un evento non vorremmo capitasse magari la sera dopo il lavoro, dov’è bisogna aspettare la mattina dopo per ricomprarlo.

Perchè si rompe il telecomando

Le motivazioni possono essere le più svariate per non far funzionare un telecomando televisivo. Dalla vecchiaia dello strumento, che magari dopo qualche anno comincia a dare problemi, fino a una caduta per terra, che spesso si dimostra anche fatale per questi strumenti utilizzati abitualmente nelle nostre case. Ma niente paura, tutto si può riparare con un pò di pazienza e un minimo di manualità.

Il telecomando non funziona: che fare

Se il vostro telecomando decide di non funzionare da un momento all’altro, senza aver subito cadute a terra o urti, è possibile provare a ripararlo in casa. Anzitutto smontiamolo con cautela, magari utilizzando una linguetta in plastica per dividere le due parti divisorie del cambia canale sul lato. Diviso in due il telecomando, rimuoviamo le pile dalla parte posteriore in basso.

Lavorare sul telecomando smontato

Sulla parte dei tasti del telecomando, rimuoviamo il tappetino in silicone coi tasti. Senza fare eccessivi sforzi, il tappetino si potrà togliere alzando uno dei lati e separandolo dalla scocca in plastica. Qui cominciamo a vedere se i contatti funzionano adeguatamente, coi cavetti che ci diranno se passa elettricità nei singoli tasti. Se uno di questi non passa elettricità, dovremmo riempire il tasto con magnetite che riporti il transito della corrente in quei punti.

Dove prendiamo la magnetite

La magnetite ce la procuriamo con una semplice matita, dove basterà strofinare la punta. Possiamo farlo con una lima in ferro di grossa portata, all’occorrenza anche un temperino (ma in questo caso non garantiamo la riuscita). Messa un cumuletto di magnetite su un pezzo di carta, riempiamo i tasti non funzionanti prima con la colla liquida di alta qualità e poi la magnetite (basta un unghia per ogni tasto).

La prova del nove per far funzionare il telecomando

Fatta asciugare la colla con la magnetite, prendiamo un bicchiere di alcol e con un pò di cotone ci puliamo i tasti del telecomando modificati. Con un altro cotone, passiamo anche un pò di alcol sulla scheda elettronica del cambia canale. Finita questa operazione, ricompattiamo il telecomando e magicamente vedrete che l’oggetto tornerà a funzionare.