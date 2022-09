Le caldaie sono la parte importante degli impianti di riscaldamento perché essi fanno la combustione che sviluppa il calore. Quando una caldaia non funziona bene, si ha un aumento dei consumi e calcolando le attuali spese, con le energie che stanno triplicando i costi, meglio mettere appunto la propria caldaia.

Se c’è bisogno di una riparazione si deve fare prima che arrivi l’inverno, dove poi i costi aumentano a causa di una domanda maggiore. Non fate mai uno smontaggio in modo autonomo perché rischiate di compromettere i programmi e sistemi interni. I nuovi modelli di caldaia che funzionano con dei software, quando sono smontati da persone non specializzate, rischiano di smemorizzare interamente i programmi. Dunque il caldaista si ritrova a fare un secondo lavoro di aggiornamento per il ripristino di tutto quello che riguarda i programmi originali.

La riparazione di una caldaia, non è solo sostituire qualche componente

Erroneamente si pensa che la Riparazione caldaie debba avvenire solo quando ci sono poi delle sostituzioni dei componenti o si deve intervenire direttamente su delle parti che sono rotte. Cosa che non è vero. Infatti le caldaie hanno tante funzionalità e componenti. Questo vuol dire che alcune cose non funzionano in modo corretto, ma che devono aver un intervento da parte di un tecnico.

Il rischio è comunque quello di avere poi dei malfunzionamenti che vanno ad aggravare altre parti della caldaia. Il discorso è molto semplice, se c’è una pressione alta, non vuol dire che la caldaia non funzioni, ma che funziona male. Per scoprire il problema da dove nasca il malfunzionamento, è preferibile che ci sia un intervento o controllo diretto da parte della caldaia.

A questo punto è possibile poi che ci siano degli interventi tecnici, non per sostituzione, ma per ripristinare nuovamente le funzionalità originali. Se si lascia la caldaia così com’è, con un malfunzionamento che è evidente, si possono danneggiare poi altre parti. Da un semplice controllo si arriva poi ad una richiesta economica esosa per arrivare a ripristinare il corretto funzionamento della caldaia.

I controlli sono interventi dovuti che si devono fare perché gli impianti di riscaldamento devono funzionare al meglio e senza problemi.

Difficoltà di accensione e riscaldamento, occorre riparare

Un errore di accensione della caldaia non è assolutamente un problema da sottovalutare. Anzi è la prima cosa che deve preoccupare perché effettivamente ci sono dei danni. La fiamma deve accendersi in modo immediato, avere poi una buona forma e colorazione. Quando invece la caldaia non si accende, deve provare più e più volte a sviluppare la fiamma, c’è qualche problema serio.

Dunque è per questo che è necessario che ci siano dei controlli. Ovviamente quando si parla di un’accensione delle caldaie o della fiamma, andiamo a controllare quali sono i tempi di sviluppo del fuoco e poi se la caldaia deve riprovare ad accendere la fiamma. Si tratta infatti di una situazione importante che potrebbe compromettere totalmente il lavoro e la combustione che avviene all’interno della caldaia.

Qualsiasi siano le problematiche che notate all’interno della caldaia, in riferimento all’accensione è obbligatorio, non solo consigliato, chiamare un tecnico caldaista.