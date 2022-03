Roberta Morise distrutta dalle critiche: ecco cosa sta passando la naufraga dell’Isola dei Famosi

https://www.instagram.com/reel/CbPhbluFigK/?utm_medium=copy_linkManca davvero poco alla nuova edizione dell‘Isola dei Famosi. Anche quest’anno il reality sarà condotto — per la seconda volta consecutiva — da Ilary Blasi e andrà in onda su Canale 5. Tra i concorrenti che quest’anno parteciperanno al programma ci sono numerosi volti noti al grande pubblico. Tra di loro spicca anche quello di Roberta Morise, conosciuta per aver vestito i panni della professoressa nel programma di Rai 1 l’Eredità. Tuttavia, la showgirl non sta passando un bel momento. Scopriamo insieme il perchè.

Roberta Morise distrutta dalle critiche: il motivo

La partecipazione al reality rappresenta per la ragazza rappresenta una nuova occasione per farsi conoscere al grande pubblico dopo diversi anni di assenza dal piccolo schermo. Questa scelta non ha tuttavia convinto proprio tutti: dai social infatti sono arrivate diverse critiche. Facendo un piccolo ma necessario passo indietro, va ricordato che la conferma della partecipazione al reality oltre che dalla produzione Rai è arrivata anche dalla stessa Morise con un video sul proprio profilo Instagram.

La showgirl ha infatti immortalato il momento in cui ha fatto la valigia e salutato il fidanzato: una parentesi affettuosa ed emozionante, che ha attirato l’attenzione di tutti i suoi fan. Tuttavia, sotto questo post oltre a messaggi di vicinanza e coraggio, non sono mancati commenti di critica per il ritorno in prima serata all’interno del reality. Dal tono dei commenti emerge come i telespettatori speravano di vedere la Morise in vesti diverse rispetto a quelle della naufraga.

Queste le motivazioni che potrebbero spingere il pubblico a rimandare subito a casa lo showgirl. Non va infatti dimenticato che questo reality, così come il Grande Fratello, sottostà alle ferree regole del televoto.