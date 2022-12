Roberto Gualtieri ospita Guccini in Campidoglio: “Ciao Francesco Roma ti vuole bene!”

Francesco Guccini è un noto cantautore italiano, nato a Modena il 14 giugno 1940. L’artista, oggi 82enne, è stato ospite del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Una visita accolta dal primo cittadino con grande entusiasmo tanto da aver speso sui social parole di stima e di affetto nei confronti del cantautore. “Un vero piacere ricevere in Campidoglio il maestro Guccini – ha scritto Gualtieri -. Un grandissimo poeta, artista e intellettuale che con le sue canzoni è entrato di diritto nella storia della musica. Ciao Francesco Roma ti vuole bene!”

Non solo cantante, Guccini è anche scrittore e attore

Guccini è un personaggio che ha mille interessi, per quanto sia conosciuto come cantautore, è stato anche attore ed è anche uno scrittore. In pochi sanno che Guccini ha anche realizzato fumetti e che si è interessato a discipline come la lessicologia, la glottologia. Insomma un personaggio con qualità eterogenee difficile da definire con poche parole a causa della vastità dei suoi interessi e dei suoi studi.

Ha iniziato ad aver successo alla fine degli anni ’60. Precisamente nel 1967 ha debuttato con l’Lp Folk beat n 1, ma nel corso della sua carriera ha pubblicato oltre venti album di canzoni alcune realizzate come colonne sonore di film.

Guccini è stato sposato con Roberta Baccilleri fino al 1977, ma nel 2011 ha sposato in seconde noze Raffaella Zuccari. Ha una sola figlia, Teresa. Ha anche un profilo Instagram gucciniofficial sul quale conta 80,6 mila follower. È benvoluto e apprezzato dal pubblico che lo segue con grande interesse. Solo di recente ha presentato il suo ultimo lavoro Canzoni da Intorto.