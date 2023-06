Roborock lancia il nuovo S7 Max Ultra: una stazione base che non richiede manutenzione

Dopo una giornata intensa in ufficio, si torna a casa con il pavimento pieno di polvere, peli di animali domestici, impronte… Scegliete di spendere le vostre energie nella pulizia per mantenere l’ordine, oppure scendete a compromessi con il disordine?

Roborock, il creatore di robot domestici ultra-intelligenti progettati per semplificarvi la vita, vi offre una nuova opzione con il lancio del nuovo S7 Max Ultra, l’ultimo nato della linea di punta del marchio, la serie S7, dotato della più recente tecnologia di pulizia e di una potente stazione di base Ultra Dock che non richiede manutenzione e che vi consente di ottenere senza sforzo un pavimento scintillante. con un pavimento scintillante. Sarà disponibile in Italia dal 15 giugno.

L’S7 Max Ultra consente un’esperienza di pulizia completamente a mani libere, con una serie di punti di forza:

Stazione base Ultra Dock senza manutenzione per una pulizia davvero automatizzata.

Un punto di forza di S7 Max Ultra è la sua “Ultra Dock”, che raccoglie automaticamente la polvere, pulisce il mop, asciuga il mop, pulisce la stazione base, riempie l’acqua e la ricarica rapidamente senza alcun intervento manuale.

In questo modo si hanno le mani libere dalla polvere e dai mop sporchi. Le molteplici funzioni lavorano in sinergia tra loro per ridurre notevolmente la manutenzione aggiuntiva, in modo che gli utenti possano lasciare che la spazzatrice si occupi da sola dei propri disordini, portando a casa vostra una pulizia veramente automatizzata. S7 Max Ultra ha una potente forza pulente per pavimenti più puliti.

Una delle caratteristiche principali della spazzatrice, la S7 Max Ultra ha un’elevata potenza di aspirazione che raggiunge i 5.500 Pa, 3.000 Pa in più rispetto ai 2.500 Pa della S7. L’elevata potenza di aspirazione raccoglie senza fatica lo sporco in profondità su pavimenti e tappeti. In combinazione con la spazzola principale flottante per pavimenti irregolari e il potente sistema di pulizia VibraRise, il pavimento viene pulito a fondo.

Il sistema di pulizia VibraRise strofina il pavimento 3.000 volte al minuto per rimuovere le macchie più resistenti e solleva il mocio bagnato quando passa sui tappeti, consentendo all’S7 Max Ultra di gestire sia l’aspirazione che la pulizia in un’unica operazione.

Ricarica più veloce

L’S7 Max Ultra è stato aggiornato con una tecnologia di ricarica che non solo si ricarica il 30% più velocemente, ma supporta anche la ricarica scaglionata, con l’host che si ricarica nelle ore non di punta, consentendo di risparmiare sui costi e di rispettare l’ambiente.

L’S7 Max Ultra ha anche molte caratteristiche di spicco. L’S7 Max Ultra ha molto da offrire: per quanto riguarda la navigazione e l’evitamento degli ostacoli, il sistema Reactive Tech di evitamento degli ostacoli identifica ed evita accuratamente gli ostacoli durante la pulizia, mentre la navigazione basata su LiDAR trova il percorso migliore per pulire la casa.

In termini di prestazioni intelligenti, gli utenti possono migliorare la loro esperienza di pulizia con zone vietate, mappatura rapida, programmi di pulizia personalizzati, mappatura multilivello, mappatura 3D e altro ancora. Le ultime funzioni esclusive introdotte includono la pulizia profonda dei tappeti, la pulizia lungo la direzione del pavimento e i suggerimenti intelligenti per le zone non coperte, per offrire agli utenti un’esperienza di pulizia più efficiente e senza problemi.

Se avete intenzione di utilizzare la vostra spazzatrice su più piani della vostra casa, scoprirete quanto sia davvero eccezionale la mappatura multilivello di S7 Max Ultra, che consente di memorizzare più mappe e permette alla spazzatrice di rilevare automaticamente su quale piano si trova.

Questa spazzatrice domestica intelligente di qualità superiore sarà disponibile su Amazon Italia il 15 giugno a un prezzo non specificato, ma porterà davvero una nuova esperienza di pulizia a chi non scende a compromessi con l’igiene domestica.

Ecco dove acquistare il robot: https://www.amazon.it/dp/B0C2GZQ8LP?ref=myi_title_dp