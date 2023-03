Robot per cucinare, la guida definitiva

Se il tuo sogno è davvero quello di imparare a cucinare, inventare nuove ricette, mangiare in modo più sano, o stupire gli amici con manicaretti straordinari, un Robot per cucinare ti agevolerà la vita e potrebbe rappresentare un acquisto molto intelligente che ti consentirà di risparmiare tempo e denaro. Ci sono un mucchio di validissime ragioni che dovrebbero indurti a considerare di investire in un robot da cucina.

Questi sofisticati elettrodomestici da cucina servono a svolgere in un batter d’occhio più di una dozzina di compiti utili alla preparazione dei migliori piatti: cottura a vapore, doratura, cottura a fuoco lento, frullatura, fermentazione ecc. Soprattutto i modelli più recenti sono anche in grado consentirti di preparare nuove ricette, sempre più sfiziose ed invitanti.

L’unico neo è che sono molto costosi e non sono alla portata di tutte le tasche. Spesso, per poterne acquistare una, occorre fare un finanziamento e pagarle a rate. I marchi più rinomati vendono robot da cucina oltre € 1.000. Questo è il motivo per cui cercheremo di orientarti verso il miglior acquisto per rapporto tra qualità e prezzo. Su questa pagina abbiamo anche confrontato per te i migliori robot da cucina, illustrandoti le schede tecniche, i pregi e i difetti.

Quali sono i veri robot da cucina?

Il robot da cucina, a differenza di una normale pentola a pressione, ha molte funzioni e può soddisfare molte tue esigenze o abitudini culinarie. Esistono dei robot che assolvono a funzioni specifiche, mentre un buon robot da cucina ti consente di fare quasi tutto. Ad esempio, una gelatiera servirà per preparare i dolci surgelati fatti in casa.

Il cuociriso ti consente dicuocere alla perfezione riso, quinoa, farro, bulgur e qualsiasi altro cereale con un minimo di acqua e con risultati eccellenti. La friggitrice senza olio ti consente di eseguire tutte le preparazioni di frittura senza aggiungere grassi (o quasi nessuno) e senza dover controllare le patatine fritte costantemente.

La pentola a cottura lenta elettrica ti permette di preparare eccellenti stufati come la bourguignon di manzo, la blanquette o la bolognese. Il robot da cucina ti consente di preparare un ottimo ragù oppure potrai montare a neve ben ferma gli albumi ed è in grado di fare qualsiasi cosa a seconda del modello (tranne la funzione gelatiera, che è davvero molto specifica). Il miglior robot da cucina è quello che avrà più funzioni.

Questo è il nostro primo criterio di selezione perché è quello che ti farà sapere cosa non dovrai più acquistare per completare la tua attrezzatura da cucina. Ecco tutti i compiti che un robot da cucina può svolgere e cerca di concentrarti su ciò che sicuramente utilizzerai davvero per preparare degli ottimi manicaretti.

La potenza

Conoscere la potenza della tua pentola a pressione può aiutarti a improvvisare ricette con le tue abilità culinarie. Più ricette vuoi provare, maggiore sarà la potenza di cui avrai bisogno, tra 550 W e 1700 W. Lo stesso se vuoi una cottura veloce. Se invece sei uno smart worker e quindi trascorri molto tempo in casa, rimanere su un risparmio energetico può essere più interessante, con modelli che non superano i 1200, 1300W (RobiCook di Robby) per una cucina meno dispendiosa. . Insomma, tutto dipende da come lo usi.

Se ti mancano alcuni accessori, forse sarai in grado di compensare con ciò che offre il tuo modello di robot da cucina. Minicoltello, frullino, cestello vapore, bilancia, mixer, spatola, cucchiaio, miniciotola, misurino sono i principali accessori che troverai con i dispositivi più completi sul mercato. E soprattutto potrai trovarli nei modelli che abbiamo recensito per te.

Le funzioni aggiuntive

La tecnologia moderna e la digitalizzazione hanno implementato alcune funzioni dei robot da cucina. Alcuni marchi offrono anche ricette che incorporano perfino dei tutorial video! Inoltre, potrai guidare e monitorare il processo di cottura da remoto utilizzando il tuo smartphone. Ma avrai anche opzioni più semplici, come la retroilluminazione, il riscaldamento a caldo (che fa a meno del microonde) o la famosa partenza ritardata con timer. Si tratta di funzioni che renderanno ancora più pratico e facile l’uso del tuo robot da cucina.

Design ed ergonomia

E’ importante che il robot da cucina che acquisti sia maneggevole e facile da usare. E’ necessario abituarsi rapidamente, in modo da essere sicuri di utilizzarlo almeno tre volte a settimana. Inoltre avrai sicuramente più affinità con alcuni dispositivi rispetto ad altri. Quindi dovresti sempre leggere le recensioni degli utenti che hanno usato lo stesso robot prima di te e che hanno già avuto problemi a maneggiare l’oggetto, il livello del coperchio del serbatoio o alcuni accessori, ad esempio.

Le dimensioni

Prima di effettuare il tuo acquisto, dovrai sapere dove installare il robot da cucina e per quanto cucinare. Il formato del tuo dispositivo è importante, anche solo per sapere dove installarlo e in quale parte della tua cucina dovrai riporlo. Pertanto, ti consigliamo di lasciarlo al suo posto su un piano di lavoro, perché l’acquisto di un dispositivo così costoso richiede di utilizzarlo più volte alla settimana per renderlo redditizio, altrimenti cosa lo compri a fare? Di conseguenza, può essere scoraggiante spostarlo ogni volta per riporlo in un armadio o su uno scaffale. Devi considerare che i dispositivi più grandi hanno un peso che può superare i 10 kg.

Un altro elemento che non devi sottovalutare è la capacità del serbatoio, sempre a seconda di ciò cucini e delle tue abitudini alimentari. Se hai una famiglia numerosa, una ciotola da 6 L (Cookeasy + di Moulinex) sarà forse più interessante di una ciotola da 2,2 L (TM6 di Bimby). Quindi bisogna sapere prima per quante persone devi cucinare e devi orientare il tuo acquisto in base a questo parametro.

Il prezzo

Questa è davvero la nota dolente. Qual è il tuo budget? Se vuoi spendere poche centinaia di euro, difficilmente troverai un robot da cucina evoluto dal punto di vista tecnologico. Sul mercato puoi trovare altrettanti robot multicooker a 200€ ma per acquistare un robot super accessoriato non potrai spendere meno di 1300€, come nel caso del famoso TM6 di Bimby. Quindi una delle due cose: se vuoi avere un valido alleato per la tua cucina dovrai fare qualche sacrificio, oppure continuerai a cucinare con i tuoi tegami.

Se hai il budget giusto per acquistare un valido robot da cucina, non devi mai temere di fare un acquisto superfluo. Se cucini con un robot, è probabile che risparmierai molto sui ristoranti perchè a casa riuscirai a preparare dei piatti da sogno che stupiranno amici e parenti.

L’idea del robot da cucina è quella di cucinare con precisione secondo il programma scelto. Questo dispositivo riscalda il cibo in modo uniforme, dal basso e dai lati, a volte anche dall’alto. Inoltre, la temperatura è completamente sotto controllo: non serve mai regolare la fiamma del tuo piano cottura! Infine, questo tipo di dispositivo è in grado di tenere al caldo i tuoi manicaretti e li renderà sempre buoni, in ogni momento.

Perché usare un robot da cucina?

I robot Multicooker vengono utilizzati per rendere accessibili ai cuochi dilettanti ricette che non avrebbero realizzato senza questo dispositivo. Con un robot da cucina farai davvero un figurone quando vuoi preparare un ragù perfetto, una torta o un gelato. Questo permette di cucinare velocemente e bene, di accrescere la propria cultura culinaria mangiando in modo più vario ed equilibrato e di migliorare la propria salute consumando prodotti genuini. Non ti pare che sia davvero il caso di acquistarne uno?

Chi produce i migliori robot da cucina?

In commercio esistono vari modelli per tutti i gusti, per tutte le esigenze e (relativamente) per tutte le tasche. Se vuoi spendere poche centinaia di euro, il consiglio è quello di lasciare perdere. Se invece vuoi fare un acquisto importante e hai a disposizione anche un buon budget, allora ci sono tutte le condizioni per portarti a casa un ottimo robot da cucina.

Possiamo facilmente citare alcuni grandi marchi che hanno scritto pagine di storia nell’arte di cucinare da soli, vale a dire principalmente Bimby, Moulinex e Magimix. Ma non trascurare marchi più piccoli come Silvercrest che produce davvero dei dispositivi di alta qualità. Ma anche Cecotet, Philips, Bosch, Kenwood e Braun hanno realizzato dei robot di altissima qualità ad un prezzo relativamente basso.

Per i neofiti, il modo più semplice è selezionare una ricetta (nel libretto in dotazione o nell’applicazione associata) per preparare gli ingredienti e iniziare la cottura con l’apposito programma seguendo le istruzioni sul proprio smartphone o tablet, se previste. Il robot si occupa del resto. Quanto ai cuochi esperti, possono utilizzare il proprio robot come addetto alle macchine dedicato esclusivamente al risparmio di tempo, in particolare grazie alla partenza ritardata. Insomma, un robot da cucina è davvero per tutti, esperti e meno esperti. In questo articolo abbiamo selezionato per te i migliori robot da cucina e li abbiamo recensiti per orientarti verso il miglior acquisto.

Ecco la lista dei migliori robot per cucinare che abbiamo recensito per te

Cecotec Robot di Cucina Mambo 8590

Questo processore da cucina multiuso vanta 30 funzioni fra le quali quella di prudere, schiacciare, friggere, tritare, macinare, riscaldare, grattugiare, fare lo yogurt, frustare, cuocere, cuocere a vapore, impastare, fermentare, ad effettuare la cottura a bagnomaria. È dotato di touch screen altamente intuitivo e facile da utilizzare.

Grazie all’App per smartphone Mambo per cucinare le ricette tue preferite potrai interagire con il robot in tempo reale.Seguendo ogni passaggio potrai attivare tutte le funzioni sul robot direttamente dal tuo smartphone. Attraverso questo macchinario potrai realizzare tantissime ricette grazie anche alla guida che ti aiuterà passo passo a seguire in tempo reale ogni passaggio. Nell’app settimanalmente riceverai sempre nuove ricette.

E’ anche ideale per preparare degli ottimi risotti, o anche dei prodotti dolciari come la crema pasticcera, i pasticcini e i cioccolatini. La brocca è realizzata in acciaio inossidabile di elevata qualità per questo motivo questo macchinario è stato realizzato per durare nel tempo e per garantirti dei risultati di elevata qualità.

Ufesa Totalchef Rk3, Robot Da Cucina Con Cottura

Questo macchinario per cucinare è dotato di trenta funzioni e ti consente di riscaldare, di cuocere, di soffriggere, d’impastare, di tritare il ghiaccio, di montare, di macinare, di tagliuzzare, di affettare, di centrifugare, di frullare e di cuocere anche a bagnomaria. Tutta una serie di funzioni che ti aiuteranno a casa per cucinare degli ottimi manicaretti.

Un vero alleato per la tua cucina che ti aiuterà con tutte le tue ricette in modo tale da ottenere dei risultati professionali. La caraffa ha una capacità di 3,5 litri e ti consentirà di cucinare per molte persone. È dotata di un display LCD con pulsanti tattili attraverso i quali potrai controllare direttamente il peso, i programmi vapore impasto, il tempo e la temperatura. In questo modo potrai avere sempre tutto sotto controllo per realizzare i tuoi piatti in maniera perfetta e senza sbavature. Dispone anche di una maniglia che ti consentirà di poter agevolmente gestire la caraffa.

Ti verrà inviata completa di sei accessori per preparare ogni pietanza. Troverai anche un comodo ricettario con più di 100 ricette attraverso le quali potrai preparare i tuoi piatti preferiti fra le quali anche le verdure, legumi, le salse, le uova, il pesce e le bevande.

ZACME KMA0270 Impastatrice Planetaria Kitchen Machine

Questo robot è dotato di un’elevata potenza da 1500 w e di un potente motore per garantirti dei risultati straordinari. È dotato di un sistema di ingranaggi epicicloidali realizzati interamente in metallo per carichi pesanti e ti consente di mantenere il movimento orbitale planetario in ogni momento. È una macchina che non produce molto rumore quando è in funzione, infatti non supera i 70 decibel.

Troverai anche un display LCD molto evoluto tecnologicamente che possiede molte funzioni fra le quali anche quella del conto alla rovescia, della pausa del riavvio e della luce incorporata che illumina il cibo all’interno della ciotola. Potrai scegliere tu la velocità tra le 11 modalità a disposizione. Può funzionare per 60 minuti alla volta e la temperatura superficiale non supera i 35 gradi Celsius. La ciotola è realizzata in acciaio inossidabile con una capacità di 7 litri che ti consentirà di cucinare per molte persone.

Il coperchio trasparente impedisce al cibo di rovesciarsi e quindi potrai aggiungere altri ingredienti mentre stai mescolando. Supporta anche altri accessori di estensione come la macchina per la pasta, tritacarne, alla palette in silicone. Nel caso avessi problemi durante l’utilizzo sarà garantito comunque a vita e potrai sempre avvalerti del supporto dell’assistenza, 24 ore su 24.

Moulinex HF9345 I-Companion Touch XL Robot da Cucina Multifunzione

Se stai cercando un robot che ti consenta di preparare i piatti in modo facile e veloce questa è una delle soluzioni migliori per rapporto tra qualità e prezzo. Questa macchina per cucinare ha una potenza di 1500 watt e un recipiente molto capiente da 4,5 litri. L’intuitivo touchscreen ti consentirà di cucinare in modo molto semplice senza particolari difficoltà.

È dotata di 14 programmi automatici che ti consentono di cuocere a vapore, di bollire, di rosolare, d’impastare, di mescolare, è di montare con grande semplicità impostando manualmente la durata, la velocità e la temperatura. Le ricette sono in continuo aggiornamento e sono praticamente illimitate. Potrai accedere alla grande comunità direttamente attraverso il touch screen per creare dei piatti sempre nuovi e gustosi.

Attraverso questo macchinario potrai cucinare praticamente come uno chef per realizzare dei manicaretti da sogno. Puoi creare e organizzare i tuoi ricettari personali attraverso l’app per poi ritrovarli direttamente sullo schermo del tuo robot. Grazie alla funzione “Nel mio frigo” potrai inserire manualmente gli ingredienti e il peso. Troverai il kit anche 5 accessori per ottenere risultati perfetti per ogni preparazione. Gli accessori sono la lama per impastare e macinare il tritatutto, la frusta, il cestello vapore e il mixer.

Kenwood CCL401WH kCook Multi Smart Robot da Cucina Food Processor con Funzione Cottura

Questo potente robot da cucina realizzato da Kenwood sarà un valido alleato per preparare dei manicaretti da sogno. Un robot multifunzione con processore di alimenti e ricettario completo attraverso il quale potrai consultare oltre mille ricette per preparare sempre dei piatti straordinari e stupire gli amici e parenti. Il motore ha una potenza di 1500 watt in fase di cottura e di 550 watt per le lavorazioni a freddo.

La ciotola invece ha una capacità di 4,5 l che ti consentirà di poter preparare piatti fino a 8 porzioni. E’ dotata di sei programmi preimpostati e di 12 velocità preimpostate per mescolare, con la temperatura che può variare dai 30 ai 180 gradi centigradi. È dotata anche di un ulteriore accessorio attraverso il quale potrai grattugiare o affettare all’interno della ciotola anche durante la cottura in un contenitore separato.

Fra gli accessori che ti verranno consegnati anche la lama in acciaio inox, la frusta, il cestello per la cottura a vapore da 7,2 litri, e i dischi per tagliare e grattugiare. L’ottimo rapporto tra qualità e prezzo fa di questa macchina una delle migliori scelte per poter cucinare senza problemi e senza pensieri.

Kenwood KCC9060S Cooking Chef Gourmet

Questo è un robot per cucinare molto intuitivo, dotato di un display molto semplice da utilizzare che contiene 24 programmi automatici attraverso i quali potrai realizzare migliaia di ricette in maniera facile e veloce. Con questo robot potrai miscelare, impastare e mantecare ma potrai anche cucinare all’interno della stessa ciotola. La potenza del motore è di 1500 watt, mentre la ciotola è realizzata in acciaio inossidabile da 6,7 l per durare nel tempo.

I manici della ciotola sono termoisolati e quindi non ti brucerai mentre lo maneggi. Può cuocere ad una temperatura che oscilla dai 20 gradi ai 180 gradi e quindi potrai preparare degli ottimi dolci, della pizza, delle focacce o dell’ottimo pane. Il sistema di cottura a induzione ti consentirà di poter realizzare delle ottime ricette direttamente all’interno della ciotola. Potrai anche realizzare sia delle ottime fritture che degli ottimi primi piatti e dei grandi stufati.

Fra gli accessori che troverai in dotazione anche la frusta gommata, il gancio mescolatore, il cestello per la cottura a vapore”, gli utensili per la miscelazione in acciaio inox, i piedini antiscivolo e l’avvolgicavo. È dotata di oltre 25 accessori opzionali che potrai acquistare separatamente. Il macchinario che ti apre un mondo di possibilità per realizzare dei piatti straordinari e sorprendere amici e parenti.

Imetec Cukò Maestro, Robot da cucina con cottura

Ecco con classico esempio di robot da cucina multifunzione dal motore molto potente e dalla ciotola capiente in grado di cucinare in autonomia dei menù straordinari che vanno dall’antipasto fino alla realizzazione di squisiti dolci. È dotata di 20 programmi automatici che ti consentiranno di cucinare una enormità di ricette con uno sforzo molto piccolo. Il ricettario ti verrà inviato con terrà oltre 50 ricette.

Questo robot da cucina svolge 10 funzioni fra le quali la cucina a vapore, il montaggio, il frullatore e tritatore, l’impastatore, la frittura, e l’amalgama. Contiene anche otto accessori che ti serviranno per tutte le fasi di preparazione. Puoi cucinare fino a 6 porzioni grazie alla capacità della ciotola di 2 litri di. Attraverso i comandi manuali potrai regolare la velocità, la temperatura e il tempo di cottura.

La potenza del motore da 1000 watt ti consentirà anche di impastare pane e pizza. Insomma si tratta di un robot da cucina davvero completo che rappresenterà un valido aiuto per realizzare degli ottimi manicaretti.

Magimix – Cook Expert Premium XL 18909 Robot da Cucina Multifunzione

Questo straordinario robot da cucina è stato realizzato in Francia ed ha un motore potente garantito per trent’anni. Ti verrà inviato a casa completo dei dischi professionali e delle lame. La capacità della ciotola di 4,8 litri ti consentirà di effettuare preparazione fino a 16 porzioni. È dotata di 15 funzioni, 18 velocità e di un motore professionale da 1800 watt.

Tra gli accessori che ti verranno inviati vi sono anche il cestello a vapore XL universale, lo sbattitore per i bianchi d’uovo, le tre ciotole in uno, la bilancia, la lama in metallo e il comodo libro di ricette dalle quali potrei attingere informazioni preziose per preparare degli ottimi piatti. Un robot realizzato con qualità professionale e che ti consentirà di preparare tutto, dall’antipasto al dessert.

La sua ciotola in acciaio inox è stata realizzata per durare nel tempo ed è ideale anche per coloro che non hanno grande dimestichezza in cucina. Potrai preparare degli ottimi dessert, delle ottime zuppe, delle salse, dei piatti cotti a vapore, degli ottimi risotti, del pane la pizza. Potrai impastare, cuocere, frullare, mantecare, grattugiare e sminuzzare. Il suo display è molto semplice e intuitivo e ti aiuterà nella gestione delle fasi della cottura.

Kenwood Titanium Chef Baker XL, Planetaria con Frusta K

Grazie ad un motore davvero “intelligente” dalla potenza di 1200 W, questo straordinario robot per cucinare si adatta a tutto ciò che desideri realizzare, impiegando solo la potenza di cui hai bisogno. E’ dotato di bilancia easyweight per pesare gli ingredienti direttamente nella ciotola o in qualsiasi accessorio mentre stai preparando i tuoi manicaretti.

Il sistema lightlift ti consentirà di aggiungere ingredienti alla tua ricetta o di poter effettuare l’assaggio semplicemente premendo il pulsante nella parte della testa che potrai rimuovere facilmente senza compiere grandi sforzi. In tutto gli accessori che sono inclusi sono 25, attraverso i quali potrai mescolare, affettare, sminuzzare, grattugiare e fare succhi, senza fare grandi sforzi, alla velocità e alla temperatura desiderata.

Si pulisce facilmente ed include 3 utensili in acciaio inossidabile: la frusta K, il gancio per impastare e una frusta a filo. Tutti gli accessori in questione potranno essere lavabili nella tua lavastoviglie. Davvero un’ottima scelta per preparare piatti da favola e stupire i tuoi amici.

Conclusione

In futuro ci saranno i robot a cucinare per noi, grazie all’intelligenza artificiale. Per adesso dobbiamo accontentarci dei robot per cucinare che rappresentano un valido aiuto, soprattutto se abbiamo poco tempo per cucinare e vogliamo stupire i nostri amici con una cena da urlo. Se un tempo il prezzo dei robot da cucina era proibitivo, adesso è possibile acquistarne uno ad un prezzo abbordabile, come dimostrano le recensioni che abbiamo effettuato per te e che hanno illustrato al meglio le caratteristiche di ogni singolo robot.

Sul mercato, oltre ai Bimby, potrai trovare validissimi robot da cucina, che sanno cucinare a vapore, friggere, montare, tritare, sminuzzare, bollire e fare tante altre cose. In questo articolo abbiamo recensito i robot delle migliore marche, da Kenwood a Imetec, oltre al notissimo Mangimix, super accessoriato e altamente tecnologico. Prima di acquistare un robot devi sempre sapere quanto spazio hai a disposizione nella tua cucina. Un grande robot occupa molto spazio e non potrà essere collocato ovunque. Devi anche sapere qual è il tuo budget a disposizione. Una volta effettuato l’acquisto, potrai finalmente preparare straordinarie pietanze e dolci da urlo, sfruttando le ricette che sono contenute all’interno dei ricettari o sulle app.

Anche tu potrai ottenere risultati da grande chef, senza doverti preoccupare costantemente di controllare la cottura. I moderni robot lavorano in assoluta autonomia. Spetterà a te impostare la temperatura e la velocità, oltre ad inserire gli ingredienti. E il gioco è fatto. Un robot da cucina non può di certo mancare nella tua nuova cucina. Per risparmiare tempo e denaro, un dispositivo elettronico può diventare un validissimo alleato. Basterà cliccare sui prodotti recensiti per valutarne le caratteristiche e concludere l’acquisto online.