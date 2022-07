Mai desiderato di avere un Rolex al polso? Donne e uomini ci tengono a indossare dei gioielli che siano di qualità e gli orologi della Rolex sono i migliori.

Per il gentil sesso ci sono modelli completi di diamanti, pietre preziose di vario genere e oro. Per gli uomini si possono avere anche dei materiali preziosi, ma in linea generale si preferisce l’acciaio. La tecnologia rimane la migliore che è presente sul mercato, nel senso che essa è riconosciuta e certificata dal nome stesso della Rolex. Si tratta quindi di un prodotto che ha un valore economico permanente.

Riflettete sulla convenienza dei Rolex usati

Sempre più persone, interessate poi ad avere degli orologi della Rolex, si stanno rivolgendo a quelli di seconda mano, cioè usati. Questo perché acquistare dei Rolex da nuovo vuol dire pagare molto e spesso, proprio perché essi sono costi, alla fine solo poche persone se li possono permettere.

Invece, quando si parla di “usato” si riescono ad avere degli oggetti di lusso che hanno subito un procedimento di svalutazione, ma che rimangono con un valore e una qualità eccellente. Forse è il caso di capire esattamente quali sono le caratteristiche che contraddistinguono il Rolex seconda mano.

Naturalmente è necessario che i prodotti siano originali perché altrimenti si parla di truffa. I rivenditori autorizzati sono certificati e in grado di offrire tutte le garanzie necessarie per valutare i propri orologi. Quest’ultimi, ovviamente della Rolex, sono completi di certificazione, numero seriale, oltre ai cofanetti originali. In caso il cofanetto non c’è, si ha diritto ad una detrazione poiché anch’esso è un prodotto che ha una sua importanza.

C’è poi una perizia dettagliata che consente di avere un chiarimento sui difetti e su tutto quello che riguarda eventuali elementi che sono svalutanti. Nel certificato è possibile ritrovare poi l’anno di produzione.

Dunque essi sono originali al 100%. Costano di meno per due motivi che sono quello della svalutazione per essere diventati usati e poi in base all’anno di produzione.

Un prodotto nuovo costa sempre di più di un prodotto usato. Questo capita perché comunque si deve pensare che il prodotto usato non sempre viene tenuto in modo ottimale e quindi il prossimo cliente deve sapere esattamente la differenza tra nuovo e usato.

L’anno di produzione è importante perché si riesce a capire quale sia stata la produzione del modello acquistato e quindi avere un chiarimento sulla valutazione economica esatta.

Come sono i Rolex usati?

I Rolex usati sono al 100 originali e perfetti nel meccanismo. Naturalmente possono contenere dei piccoli difetti o graffiature, anche se è piuttosto difficile perché sono in acciaio e i vetri sono completamenti antigraffio. Ciò non toglie che qualche piccola lesione potrebbe essere presente.

Ad ogni modo, come accennato prima, quando si ha a che fare con un acquisto di un prodotto che sia usato, i professionisti, cioè i rivenditori devono rilasciare delle perizie e di conseguenza informare il cliente su ogni singolo difetto, per quanto sia piccolo.

Questo permette una vendita trasparente che va ad essere quella che rispecchia la somma che il cliente sta pagando.