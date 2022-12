Roma, Abraham sarà papà: l’annuncio del calciatore giallorosso su Instagram

Una notizia che scalda il cuore in casa A.S. Roma, annunciata con un messaggio secco, ma carico di emozione: “Buon Natale da tutti e tre”. Così, con queste poche parole, accompagnate da una foto sui propri social, Tammy Abraham ha annunciato nei giorni di festa che presto sarà papà. A replicare al suo messaggio, subito dopo, è stata la compagna del campione giallorosso, Leah Monroe, che ha scritto: “Il regalo più grande” sempre attraverso il social Instagram. Dunque, un Natale che ha portato molte buone notizie, soprattutto per l’anno venturo: il 2023 per l’attaccante giallorosso non sarà solo l’anno in cui dovrà cercare di riscattarsi da una prima stagione alquanto sotto tono dal punto di vista sportivo, ma sarà anche l’anno in cui farà il grande passo di diventare padre. Ad ogni modo, per ora, i festeggiamenti sono finiti, e dopo la giornata di ieri in totale relax, ora si ritorna a Trigoria per la ripresa degli allenamenti prevista per le 15 di questo pomeriggio.

Roma, mazze e coltelli prima del derby: arrestati ultras romanisti di estrema destra

La foto di famiglia con Abraham e Leah Monroe