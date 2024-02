Roma, cliente ordina Gricia e cicoria ripassata: al momento del conto non crede ai suoi occhi | Prezzo

Vivere Roma, significa anche camminare tra i viottoli acciottolati del centro storico e immergersi nella cultura di altri tempi fatta non solo di storia, ma di costumi, di modi di dire, di un inconfondibile dialetto e sicuramente di una invidiabile cucina tipica.

I piccoli locali di ristoro che si snodano nelle stradine più antiche della Capitale, rappresentano uno dei punti focali della tradizione romana. Profumi e gusti di altri tempi che si tramandano di generazione in generazione e che restano vivi ancora oggi grazie alla sapiente esperienza di nuclei familiari che non dimenticano le radici culinarie di Roma.

La cucina memoria storica della tradizione romana

Una celebrazione di sapori semplici e sinceri che sono memoria storica della cucina verace romana, dove non solo gli italiani, ma anche gli stranieri, trovano rifugio tra pietanze tipiche e il caratteristico calore della romanità. Grazie alla saggezza di ristoratori che portano avanti le tradizioni è possibile mangiare pietanze, cucinate ad arte, che sono la massima espressione di Roma.

I piatti tipici

Carbonara, gricia, coda alla vaccinara, amatriciana, carciofo alla giudia e così via… Un segno distintivo per la Capitale capace di attirare con i suoi piatti tipici turisti provenienti da tutto il mondo. Il guanciale e il pecorino romano sono tra gli ingredienti ‘principi’ della cucina romana, grazie a questi due semplici ingredienti e con l’aggiunta di pochi altri elementi, le trattorie sono in grado di offrire alla loro clientela primi piatti sublimi.

La Gricia è uno dei piatti storici di Roma

La Gricia è uno dei piatti storici di Roma, per quanto semplice e anche umile è una sinfonia di gusto che soddisfa anche i palati più esigenti. Nel centro storico della città sono tanti i ristorantini capaci di creare il giusto equilibrio tra gli ingredienti offrendo ai suoi ospiti una succulenta pasta alla Gricia, un caposaldo della cucina romana. E per restare in tema di pietanze tipiche, tanto semplici quanto gustose, immancabile un piatto di cicoria ripassata in padella. Un contorno unico possibile grazie alla semplice aggiunta di olio d’oliva, aglio e peperoncino che lo rendono incomparabile.

Il perfetto equilibrio tra gli ingredienti regalano un’esperienza indimenticabile

La semplicità di sapori e ingredienti mescolati con un equilibrio da veri professionisti rendono questa esperienza indimenticabile. E anche quando viene presentato il conto, nessuna sorpresa per i clienti che avranno degustato cibi indimenticabili pagando meno di venti euro. I prezzi sono, infatti, stracciati in tante trattorie romane. Un piatto di Gricia costa intorno ai 10 euro e un piatto di cicoria sui 5 euro. Un cliente ha voluto commentare con soddisfazione questa esperienza: ‘Ci tornerò appena potrò’.