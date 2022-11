Roma: l’importanza del coach Running

Nello sport la figura di un personal trainer, o personal coach, può essere a volte fondamentale e decisiva. Diversamente da come si pensa, il personal coach non si occupa soltanto di “spronare” e di aiutare con lo svolgimento di determinati allenamenti. La sua mission è molto più ampia: è un professionista pronto a dare consigli, a suggerire, a stabilire un piano di allenamento e verificare che esso sia eseguito in modo corretto. Esistono personal coach specifici per diversi tipi di allenamento. Uno di questi è il runner trainer, nonché il personal coach nel running, nella corsa. Questa è una delle figure più importanti nel mondo dello sport. Certo, se ne potrebbe anche fare a meno, ma se si vuole invece essere precisi e professionali, questa figura risulta davvero molto rilevante. Vediamo nello specifico di che cosa si occupa. Personal trainer nella corsa: perché è importante a Roma

In uno sport come la corsa sembrerebbe che non ci sia bisogno di un personal trainer. Ed è qui che ci si sbaglia. Uno sport come la corsa ha bisogno di parecchia attenzione, oltre che di molta motivazione e forza di volontà. Soprattutto all’inizio, essere accompagnati da un coach che aiuta a mantenere con costanza gli allenamenti può essere davvero fondamentale.

Nonostante Roma sia molto grande in realtà le zone verdi sono poche, correre nel traffico non solo non è piacevole ma anche pericoloso.

E poi ci sono degli aspetti tecnici da valutare nel Running a Roma come ad esempio, dove sono le salite? Dove posso misurare i tempi? Dove sono le piste di atletica libere.

Insomma tutta una serie di consigli che solo aziende come la Purosangue Training e il coach di running Max Monteforte possono dare.

Sembra una cosa scontata, ma invece è molto facile perdersi d’animo quando ci si allena, e con qualcuno accanto come guida, può risultare tutto più semplice.

Inoltre, non bisogna dimenticare che il runner trainer è un professionista. Lui si occuperà di stilare un piano di allenamento apposito in base alla propria forma fisica, la propria resistenza e i propri obiettivi. Questi ultimi, poi, vengono stabiliti insieme, in modo da porsi delle mete reali e concrete da poter raggiungere, e mantenerle sempre aggiornate. Infine, soprattutto in uno sport come la corsa, è importante che si abbia una sana alimentazione. La corsa è uno sport che permette facilmente di raggiungere una forma fisica ideale se è accompagnata, appunto, da una giusta alimentazione e da un giusto stile di vita. La figura del personal coach si occupa anche di questo: non è un nutrizionista, ma è in grado di dare svariati consigli su cosa mangiare e su cosa bere. Come scegliere un running personal coach?