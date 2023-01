Sabato De Sarno è il nuovo stilista di Gucci: chi è, età, carriera, foto

È la maison Gucci a dare l’annuncio su Instagram: ‘Stefano De Sarno assumerà il ruolo di Direttore creativo’. Una novità resa nota solo qualche ora fa dalla stessa casa di moda fiorentina sui canali social. Ma chi è Stefano De Sarno? Cosa sappiamo di lui? Qual è la sua formazione professionale?

La formazione professionale del neo creator director Gucci

Di origine napoletano De Sarno ha 39 anni e ha iniziato la sua esperienza professionale con Prada nel 2005, a seguire ha lavorato con Dolce & Gabbana per arrivare poi nel 2009 a lavorare con Valentino dove ha ricoperto l’incarico di fashion director. Ora è approdato in casa Gucci del quale sarà il direttore creativo e si occuperà in particolare dalla linea donna primavera estate 2024. Una notizia quest’ultima presa con entusiasmo dall’Ad di Gucci, Marco Bizzarri: “Avendo lavorato in alcuni dei più affermati brand di moda italiani, Sabato porta con sé un’esperienza vasta e di rilievo. Sono certo che, grazie alla sua profonda comprensione e al suo apprezzamento per il patrimonio unico del nostro marchio, guiderà il team creativo con una visione distintiva che contribuirà a scrivere il prossimo capitolo di Gucci, rafforzando l’autorità della Maison nel campo della moda e capitalizzando il suo heritage indiscusso”.

L’entusiasmo del Ceo Gucci

Anche François-Henri Pinault, Presidente e CEO di Kering, condivide la stessa soddisfazione e confida in grandi risultati grazie alla collaborazione del nuovo direttore creativo. “Con Sabato alla guida creativa, siamo certi che Gucci continuerà a influenzare la moda e la cultura attraverso prodotti e collezioni altamente desiderabili e a contribuire con una prospettiva unica e contemporanea al lusso moderno”.

Ma l’emozione più grande è sicuramente espressa dal neo direttore creativo De Sarno che ha dichirato: “Sono orgoglioso di entrare a far parte di una casa con una storia e un patrimonio straordinari, che nel corso degli anni ha saputo accogliere e custodire valori in cui credo. Sono emozionato ed entusiasta di dare il mio contributo al brand attraverso la mia visione creativa”.

Sabato De Sarno entra nella maison Gucci come successore di Alessandro Michele ed avrà “la responsabilità di definir ed esprimere la visione creativa di Gucci nelle collezioni, uomo, donna, pelletteria, accessori e lifestyle riportando direttamente all’ad Marco Bizzarri”.