Safari: dove farlo e quali sono i migliori in Africa?

Sono tantissime le esperienze che nella vita bisogna fare per scoprire le meraviglie del nostro pianeta, tra queste inseriamo certamente i Safari. Prendere parte a una simile spedizione significa entrare in contatto con la fauna e la flora del luogo in cui ci si trova, così da sentirsi tutt’uno con la natura, scoprendo il lato più istintivo del proprio io.

Se sei atterrato su quest’articolo è perché sei intenzionato a fare un Safari, magari in qualche bellissimo Paese che ti faccia scoprire le meraviglie della natura. Ecco che ti guideremo alla scoperta dei migliori paesi in cui fare safari, ognuno con le sue unicità e le sue specie animali. Esploreremo Tanzania, Kenya, Sudafrica, Botswana e Namibia, offrendoti una panoramica completa delle esperienze di safari che questi paesi hanno da offrire. Se stai cercando di organizzare il tuo prossimo viaggio di safari, non perdere l’opportunità di scoprire questi meravigliosi paesi e le loro bellezze naturali.

Quindi dove fare un Safari in Africa? Iniziamo il nostro viaggio!

Safari in Tanzania

Alla domanda “Safari: dove farlo?”, il primo Paese che consigliamo da visitare e in cui fare un viaggio è sicuramente la Tanzania. Qui è possibile entrare in contatto con tantissimi animali selvatici, tra cui troviamo leoni, elefanti, zebre, giraffe e rinoceronti. La zona più famosa per i safari in Tanzania è il Parco Nazionale Serengeti, dove puoi vedere la migrazione degli animali durante l’anno. È posto al nord della nazione e dal 1981 è divenuto Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco. Per organizzare l’esplorazione conviene entrare in contatto con un’agenzia viaggi in Tanzania specializzata così da pianificare nei dettagli e nel miglior modo possibile il Safari. Inoltre, la Tanzania è famosa per il Monte Kilimangiaro, la montagna più alta dell’Africa, che attira alpinisti e escursionisti da tutto il mondo.

Insomma, la Tanzania è senza ombra di dubbio il luogo ideale in cui poter vivere a 360 gradi la natura.

Safari in Kenya

Sicuramente appena avete letto la parola “Safari” avete pensato al Kenya, meraviglioso paese africano famoso proprio per questa incredibile esperienza. Nell’immaginario collettivo immaginiamo grandi ettari di Savana che ospitano i cinque grandi animali della terra, leoni, leopardi, elefanti, rinoceronti e bufali. Questi maestosi esemplari possono essere visti praticando il Safari in zone sicure e con un esperto del posto.

La Riserva Nazionale Masai Mara è una delle migliori zone di safari del Kenya, dove puoi vedere la migrazione degli gnu, oltre che veder giocare e dormire ippopotami, iene e ghepardi. Vivere quest’esperienza in Kenya vuol dire entrare in contatto con un mondo totalmente nuovo e che va oltre le nostre abitudini. Un esempio sono certamente i Masai, popolo nilotico che vive ai confini tra Kenya e Tanzania.

Safari in Sudafrica

Anche la grande nazione del Sudafrica offre la possibilità di entrare in contatto con il mondo selvatico, tramite parchi nazionali che ci donano la meraviglia degli animali. Oltre ai comuni esemplari, in Sudafrica troverai le iene maculate e i leoni marini. Tra le riserve più famose troviamo quella il Cruger, con una grande varietà di animali da scoprire e fotografare. C’è poi il Parco Nazionale Hluhluwe-iMfolozi che si trova nella provincia del KwaZulu-Natal ed è uno dei più antichi del Sudafrica. Qui puoi vedere i “cinque grandi” e anche il rinoceronte bianco, che si sta ripopolando grazie a programmi di conservazione.

Safari in Botswana

Fantastica nazione dell’Africa meridionale, il Botswana è collocato nell’entroterra, quindi senza nessun tipo di sbocchi sul mare. Si tratta di un posto caratterizzato dalla presenza del deserto e dal delta dell’Okavango, che durante le alluvioni lo rendono un habitat rigoglioso e perfetto per qualsiasi forma di animale. Non a caso qui è possibile effettuare moltissimi safari per scoprire le meraviglie che offre, come nella riserva faunistica del Kalahari centrale, in cui vivono specie incredibili come la giraffe, i ghepardi, le iene e i licaoni.

È sicuramente meno conosciuto, ma che riesce a stupire chiunque lo visiti. Ad esempio il panorama che riesce a restituire il Delta dell’Okavango è un qualcosa di unico al mondo, specialmente poi se popolato di animali come le zebre, le iene maculate e i leoni.

Qui potrai entrare in contatto anche con le tribù del luogo, come i San e i Bakgalagadi. Il tutto si svolge sempre con l’aiuto di una visita guidata che ti porterà nei luoghi più importanti, permettendoti di scoprire la cultura e i costumi, così da capire come vivono queste tribù.

Scopri di più sui pacchetti di viaggio per Safari in Africa.