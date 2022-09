Samuel Antinelli, chi è il ballerino di Amici 22: età, di dov’è, fidanzata, Instagram e foto

La scuola di Amici di Maria De Filippi sta per riaprire i battenti e sta per riaccogliere, nella sua casetta, tanti allievi pronti a mettersi in gioco. Tra prove di ballo e di canto. Tra di loro anche il ballerino Samuel Antinelli, ma conosciamolo meglio!

Samuel Antinelli e la passione per la danza

Samuel Antinelli è giovanissimo, ha 17 anni, vive a Roma e ha partecipato alle lezioni di eventomob ed è stato scelto dal maestro Raimondo Todaro. Samuel pratica hip hop e si metterà alla prova nel programma di Maria De Filippi.

“Ho perso papà quando ero piccolo. Mamma è la mia grande forza. Piango e non me ne vergogno. Sono competitivo nella danza e rosico quando vedo qualcuno più bravo di me – ha detto Samuel – devo studiare, guardo amici da bambino, da quando avevo 12 anni”.

Chi è la fidanzata

Samuel non è fidanzato, dai social non fa trapelare nulla, ma già si parla di un eventuale flirt con la ballerina Maddalena, anche lei allievi di Amici.

Instagram di Samuel Antinelli

Samuel ha un profilo Instagram e con l’account @samuel.aantinelli vanta quasi 4 mila followers, destinati ad aumentare.