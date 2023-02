San Valentino 2023, le migliori frasi da mandare il 14 febbraio al proprio partner

San Valentino, la festa di tutti gli innamorati sta per arrivare: il 14 febbraio, come ogni anno, in tutta Italia (e non solo), si celebra questo avvenimento romantico dedicato alle coppie e all’amore. Una ricorrenza istituita nel lontano 496 da papa Gelasio I. E da quel momento la tradizione è rimasta: il 14 febbraio si festeggia, più di ogni altro giorno, l’amore. Ma siete alla ricerca di messaggi carini da inviare su WhatsApp per sorprendere il partner? Noi del Corriere della Città corriamo in vostro aiuto: sì, perché abbiamo pensato di mettere insieme una serie di frasi carine, anche originali e famose, da inviare in questa giornata così romantica. In questo San Valentino 2023!

Le frasi più belle per San Valentino

Sei l’amore che colora ogni poesia, che accende mille stelle, che illumina la mia vita. Buon San Valentino.

Quando penso a te spesso mi perdo nel tuo caldo abbraccio, e non mi sento più solo, perché tu mi voli sul cuore. Buon San Valentino Amore!

Sai che sei innamorato quando non vuoi addormentarti perché la realtà è migliore dei tuoi sogni. (Dr. Seuss)

Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l’ho scordato. (Walt Whitman)

Ti amo non tanto per ciò che sei, bensì per ciò che sono io quando sto con te. (Elizabeth Barret Browning)

L’amore è un bellissime fiore, ma bisogna avere il coraggio di coglierlo sull’orlo di un precipizio. (Stendhal)

Se so cos’è l’amore è grazie a te. (Herman Hesse)

Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia. L’ultimo desiderio che la notte mi culla. Sei la ragione più profonda di ogni mio gesto, la storia più incredibile che conosco. (Eccoti, 883)

San Valentino, il desiderio di averti in questa notte piena di stelle, al chiarore della dolcissima luna, del nostro cielo.

Perché perdersi in chiacchiere, e scrivere tante parole, quando posso dirti semplicemente che Ti Amo? Sei tu il mio San Valentino amore mio!

Tiamo, tutto attaccato, perché non ci sono spazi tra noi.

Ti amo. Tre secondi per dirlo. Tre ore per spiegarlo. E una vita intera per provarlo. Buon San Valentino!

Probabilmente non hai ancora capito che vivo per te semplicemente perché solo con te mi sento davvero viva!

Buon San Valentino, per tutta la vita stammi accanto!

Il nostro amore è come un albero con delle radici profonde, nessuno mai potrà strapparlo… Buon San Valentino al nostro amore.

Le citazioni più romantiche

Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. (La cura, Franco Battiato)

E con le mani amore, per le mani ti prenderò. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più. (La donna cannone, Francesco De Gregori)

Tu, tu che sei diverso, almeno tu nell’universo. Un punto sei, che non ruota mai intorno a me. Un sole, che splende per me soltanto, come un diamante in mezzo al cuore. (Almeno tu nell’universo, Mia Martini)

Tu che sei parte di me e sciogli i nodi, le resistenze, le mie mani chiuse. Tu che sei parte di me e porti sogni e mi fai sorprese. (Tu che sei parte di me, Gianna Nannini feat Pacifico)

Grazie per il tempo pieno. Grazie per la te più vera. Grazie per i denti stretti, i difetti, per le botte di allegria. Per la nostra fantasia. L’amore conta, conosci un altro modo per fregar la morte? (L’amore conta, Luciano Ligabue)

Ho un pensiero che parla di te. Tutto muore ma tu sei la cosa più cara che ho. E se mordo una fragola, mordo anche te (E…, Vasco Rossi)

Le immagini più belle da inviare a San Valentino

Dopo le cene a lume di candela, i regalini originali e le citazioni, ecco una serie di immagini da inviare. Perché a volte basta poco per sorprendere e far restare senza parole il partner!