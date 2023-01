San Valentino 2023, cosa fare a Roma e nel Lazio: dove andare a cena e tutti gli eventi

In occasione di San Valentino, andiamo alla scoperta della splendida città di Roma e dei suoi luoghi più romantici: ecco un viaggio dove passare una cenetta romantica col vostro partner nella Capitale.

San Valentino a Roma: cena al Mancini Park Hotel

Lunedì 14 febbraio 2022 il Mancini Park Hotel ti invita a festeggiare e celebrare il vostro amore nelle sue stanze esclusive. Una cena romantica in un ambiente magico, e un aperitivo a bordo piscina (al chiuso). E se ti fermi a dormire c’è la possibilità di ordinare una bottiglia di champagne, e di dormire fino a tardi. Il check out è tarda mattinata, e la colazione inclusa. I pacchetti disponibili:

Cena Romantica: 35 euro a persona

Cena Romantica con bottiglia di vino: 40 euro a persona

Pacchetto Cena + Pernottamento: 140 euro a coppia

Pacchetto Cena con vino + Pernottamento: 150 euro a coppia

Il menu pensato dallo Chef per il 14 febbraio:

Antipasto

Calice di prosecco rosè di benvenuto

Crocchettine di melanzane e provola

Mozzarellina allo speck su coulis di pomodorini gialli alla curcuma

Primo

Risotto mimosa con punte di asparagi croccanti

Secondo

Polpettine di chianina con julienne di verdure

Tortino di patate con fonduta e tartufo

Dessert

Sbriciolata ai frutti di bosco

Bevande: Un calice di vino a persona

Oppure una bottiglia di vino

San Valentino all’Hotel San Giorgio di Civitavecchia

Dedicato a tutte quelle coppie che vogliono passare serata elegante e poi pernottare. Un san valentino sul mare pieno di magia ed emozione. Per il San Valentino Hotel San Giorgio Civitavecchia si darà il benvenuto a tutti gli ospiti alle ore 20.30. Alle ore 21.00 via alle cene romantiche con menù dedicato per l’occasione, finendo con una torta personalizzata.

Il menù di pesce pensato dallo Chef è:

Antipasto

Insalata di mare

Lasagnetta di gamberi e lamelle di carciofi

Secondo

Salmone in crosta di sesamo con salsa al pepe rosa

Dolci

Torta personalizzata

L’altro menù è:

Antipasto

Tortino di carciofi su fonduta di parmigiano

Primo

Lasagnetta con provola, porcini e bocconcini di salsiccia

Secondo

Filetto di maialino con salsa alla liquirizia

Dolce

Torta personalizzata

San Valentino al Ventesimo

Per la cena di San Valentino, scegli il Ristorante Al Ventesimo che in occasione di questo evento vi darà l’opportunità di cenare in un’atmosfera calda ed accogliente. Musica dal vivo, Karaoke e tanto intrattenimento. Inoltre potrete scegliere tra il menù alla carta o il menù fisso, a seconda dei vostri gusti e desideri. Il 14 Febbraio sorprendi il tuo partner con una cena davvero speciale ed elgante in una location all’altezza del giorno più romantico dell’anno.

Cena Romantica Menu Terra costo 65€ per persona comprensivo di:

menù come indicato (bevande comprese)

cena a lume di candela

dessert

tavolo riservato

bollicine per il brindisi

Cena Romantica Menu Mare costo 70€ per persona comprensivo di:

menù come indicato (bevande comprese)

cena a lume di candela

dessert

tavolo riservato

Menù carne:

Aperitivo

Cocktail del’amore

Antipasto

Bouquet di culatello con rucola di noci e stracciatella

Primi

Millefoglie di melanzana al basilico in salsa di pachino piccante

Raviolone ripieno alla carbonara in salsa di panna acida e veli di fossa

Secondi

Guancia di vitello souce-wide con schiacciatina di Patate al Limone e

Melograno

Dessert

Bavarese alla Vaniglia, teste di Arancio con Salsa di Passion Fruit

Menù san Valentino : pesce

Antipasto

Salmone marinato su crostino di Pane di Segala Petali di Carciofo e Gocce di

Bernese

Primi

Cupolotto di Venere all’arancio e Velo di Merluzzo Nordico

Raviolone con Farcitura di Patate e Cernia, in bagnetto di Gamberi

Secondo

Filetto di Spigola e Gamberi in Rosa su schiacciata di patate al limone

Dessert

Bavarese alla Vaniglia, zeste di Arancio con Salsa di Passion Fruit

San Valentino al Match restaurant

San Valentino Match restaurant per passare una serata romantica e tranquilla in una location veramente esclusiva. Situato in zona Pisana, all’interno dell’esclusivo circolo sportivo Play Pisana è il nuovo punto di riferimento per le coppie a Roma Ovest. L’originalità delle sale, un mix perfetto tra una sensazione di relax e un colpo di spiccata eleganza dove la piscina esterna, illuminata la sera è solo uno dei valori aggiunti della location, curata nei minimi dettagli e gestita con grande cura. Saprà superare di gran lunga le vostre aspettative.

Il menu pensato dallo Chef:

Aperitivo di benvenuto con prosecco rosè e polpettina di ricotta

Antipasto

Crostino al timo di salmone marinato agli agrumi e aspretto di lampone

Primo

Risotto alla crema di zucca e quenelle di crudo di gambero al lime

Secondo

Millefoglie di orata e pane carosau con asparagi grigliati

Dolce

Tortino fondente con marmellata di peperoncino e sambuco.