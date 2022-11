Sandali di tendenza: facciamo il punto sui modelli Birkenstock più richiesti online

Le calzature Birkenstock sono tra le più ricercate online, grazie alla comodità e allo stile unici che si adattano sempre alle ultime tendenze del momento.

Realizzate prevalentemente a mano e nel pieno rispetto della natura, hanno come punti di forza la comodità e la qualità. Dai polacchini alle ciabatte per casa, il brand si ripropone di seguire quelle che sono le esigenze di comfort senza mai mettere da parte lo stile.

Birkenstock: i sandali tra le calzature più vendute sul web

Tra le proposte Birkenstock più richieste online è possibile annoverare gli iconici sandali, vero e proprio emblema di comodità che ha contribuito a fare le fortune del brand.

A questo proposito, per individuare sul web il modello più in linea con le proprie esigenze e preferenze è possibile affidarsi a Sangiorgiomerate.it, e-commerce specializzato che propone un’ampia selezione di sandali originali birkenstock in vendita online a fronte di prezzi piuttosto competitivi.

Tra i modelli di sandali più richiesti ci sono per esempio quelli caratterizzati dalla presenza di una morbida gommache tiene ben fermo il piede, oltre a offrire un’ottima presa sul pavimento. Inoltre, riportano il nome del brand chiaramente stampigliato sulla parte anteriore della tomaia o, nel caso del modello con doppio cinturino anteriore, al lato di quest’ultimo.

Ai colori del nero e del blu, nei modelli aperti si contrappongono quelle con suola in sughero oppure le infradito, senza disdegnare versioni in grigio argento o bianco. Nelle versioni femminili, invece, ritroviamo una variante inmateriale EVA, anche in colori più brillanti che arrivano al rosso acceso.

Nell’ambito dei sandali, poi, chi non riesce a rinunciarvi neanche nella stagione fredda, può orientarsi sul modello Arizona con pelliccia interna di agnello per tenere il piede al caldo anche se la calzatura è aperta. A metà strada tra un sandalo e un sabot, è la via di mezzo originale proposta dal brand.

Dai sabot alle stringate: le altre proposte Birkenstock più richieste

I sabot sono avvolgenti e, ovviamente, imbottiti all’interno con la medesima pelliccia dei sandali. In nero, in marrone o in altri colori, sono immancabili la suola antiscivolo e la tomaia in vera pelle scamosciata.

Non mancano, ovviamente, le proposte come le classiche sneakers, ma in taglio molto classico che dona una certa eleganza all’outfit, grazie ancora una volta alla pelle scamosciata o lucidata: il plantare, rigorosamente anatomico, è estraibile e realizzato in morbido lattice al fine di ammortizzare meglio il piede; le componenti in sughero e microfibra sulla tomaia, inoltre, trattengono l’umidità esterna, ma al contempo permettono al piede di respirare normalmente. Il caucciù scanalato della suola in gomma, infine, offre un’ottima presa su ogni terreno.

Esistono modelli di Birkenstock che simulano uno stivaletto pur essendo sneakers, mantenendo sia lo spirito più sportivo e casual che quello trendy delle tipiche polacchine: la caviglia viene avvolta maggiormente e, oltre all’innegabile comfort, si riscontra anche una protezione maggiore nella stagione più fredda.

Veri e propri stivaletti sono invece i Chelsea, senza lacci e con la classica fascia elastica laterale: Birkenstock propone modelli estremamente versatili e confortevoli, con linguetta sul tallone per facilitare la presa e fondo in materiale misto sintetico; tra gli stringati, ci sono modelli in pelle sia scamosciata che goffrata, dallo stile più underground con punta tonda e rialzata oppure più elegante. Oltre al tipico nero, nei modelli da donna troviamo anche un delicato color avorio per gli outfit più chiari.

Non mancano, poi, le slip on, pratiche e chic, oppure le originali stringate basse da uomo con il gusto retrò del modello Montana, in vero cuoio lucidato. Pelle nabuk oliata e fibbia laterale caratterizzano invece il modello London, anch’esso dal gusto vintage.

Birkenstock è un brand molto ricercato, anche online, anche per le esigenze professionali, perché crea anche calzature specifiche per il settore sanitario, alimentare e meccanico in genere grazie ai modelli antinfortunistici.