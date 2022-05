La pulizia è qualcosa che ci fa stare bene, ma è importante farla anche in casa. La pandemia ci ha nuovamente insegnato quanto sia importante lavarsi spesso le mani, igienizzare gli ambienti e poi usare dei prodotti che non sono solo profumati, ma che hanno un’azione antibatterica e virucida.

Tra gli interventi che oggi sono comuni ritroviamo Sanificazione e disinfezione. In realtà questi sono dei termini che negli interventi professionali di pulizia sono ben noti, ma solo da qualche anno, cioè dopo che c’è stata la pandemia, abbiamo notato che essi sono diventati molto comuni. Perfino le persone che comuni, nelle proprie case private, oggi richiedono tali interventi.

Naturalmente vediamo che ci sono dei soggetti che ne hanno maggiormente bisogno. Per esempio le attività commerciali e pubbliche sono quelle che hanno maggiormente bisogno di avere a che fare con interventi di alta pulizia. Per aiutare ad avere una maggiore sicurezza da batteri e perfino per la diminuzione dei virus che sono da contagio.

Tramite delle sanificazioni e igienizzazioni si ha a che fare con un’azione virucida che è totale. Essi sono dunque perfetti quando si parla di un intervento che è necessario per ambienti totalmente privati di virus e batteri.

Per esempio ne condomini dove ci sono stati dei soggetti contagiati dal Covid è preferibile che ci sia un supporto da parte di questi interventi perché almeno si ha la certezza di non soffrire di eventuali batteri latenti.

Cos’è la sanificazione e perché è utile

L’intervento di sanificazione avviene con una serie di interventi e operazioni che hanno l’obiettivo di arrivare ad una pulizia totale. Si inizia con l’eliminazione da parte di polveri e di quelle sporcizie che sono solide o comunque che sono assolutamente evidenzi. Una volta che si tolgono le immondizie eccessive si passa all’azione che interessa direttamente l’azione virucida.

Occorrono poi dei prodotti che siano ad alta azione virucida, come ad esempio l’ozono oppure la candeggina. Si tratta comunque di prodotti che vengono poi irrorati direttamente con dei dispositivi che consentono di arrivare in ogni singolo centimetro di spazio che è presente all’interno dell’ambiente che si sta sanificando.

Questi prodotti sono poi utili perfino per sviluppare nuovamente una buona quantità di ossigeno che porta ad avere dunque una riduzione e abbattimento dei virus che ci sono nell’aria. Per questo la sanificazione dura per molti giorni avvenire.

Disinfezione dove e quando farla?

La disinfezione è una di quelle azioni che è molto più forte della sanificazione. Si effettua principalmente all’interno delle sale operatorie, nelle cucine oppure nelle fabbriche che hanno bisogno di avere una massima pulizia.

L’intervento di disinfezione avviene solo tramite dei dispositivi che sono specifici e che sono spesso con dei diffusori perché essi tendono ad avere una buona diffusione all’interno degli ambienti che si stanno pulendo.Ovviamente è necessario che ci sia una ditta di pulizie specializzata perché per valutare quale sia la qualità della disinfezione eseguita, ci sono dei test che vengono effettuati in pochissimi minuti.

Tra l’altro le ditte hanno poi delle certificazioni che danno una maggiore sicurezza sul tipo di intervento eseguito.