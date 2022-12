Santa Lucia 2022, le migliori frasi da inviare il 13 dicembre: la leggenda

Il Natale si avvicina, ma dopo la Festa dell’Immacolata e il Ponte lungo, chi crede ha un’altra data da cerchiare in rosso sul calendario. E cioè quella della Festa di Santa Lucia, una festività cristiana che si celebra il 13 dicembre, nell’avvento, in ricordo della martire del III sotto Persecuzione dei cristiani sotto Diocleziano. Questo giorno, quello di Santa Lucia, è visto come un evento che segnala l’arrivo del Natale.

Dove si festeggia Santa Lucia, la storia

La festa di Santa Lucia, che cade come da tradizione il 13 dicembre, viene celebrata in Italia, soprattutto a Siracusa, Brescia, Bergamo, Verona, Mantova. E all’estero in Scandinavia, dove lei viene rappresentata come una donna in abito bianco e fascia rossa, con una corona di candele sulla testa. La devozione verso la Santa, in Italia, è diffusa soprattutto al Nord Italia, ma anche in Sicilia.

Il 13 dicembre è il giorno più corto dell’anno? Cosa dice la tradizione su Santa Lucia

Le origini della leggenda di Santa Lucia sono legate alla luce, tant’è che in Italia si dice da tempo “Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia”. La tradizione vuole che Santa Lucia, nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, cavalcando un asinello vada nelle case degli italiani e lasci ai bimbi un ricordo. Che sia un biscotto, un giocattolo. Dove si festeggia questa ricorrenza, i bimbi nella notte preparano uno spuntino per l’asinello, poi qualcosa per Lucia. E la mattina si risvegliano con la dolce sorpresa. Perché credere e sognare fa bene al cuore.

Le frasi da inviare nel giorno di Santa Lucia

Tra storie e leggende, noi del Corriere della Città abbiamo pensato di stilare un elenco con una serie di frasi con i messaggi di auguri da inviare a chi porta questo nome. E cioè Lucia.