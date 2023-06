Santi Pietro e Paolo a Roma: tutte le frasi e le immagini da inviare oggi

Che frasi si possono dedicare per la festività di Santi Pietro e Paolo? Tutto è ormai pronto per la festa dei Santi patroni di Roma, in una ricorrenza che ricordano tutti i cittadini romani. Le festività oltre a svolgersi nel Centro Storico della Capitale, interesseranno anche la parte Sud della Città. In particolare le aree dell’Eur e della zona San Paolo, quartiere che sorge sulla via Ostiense.

Le frasi da dedicare a Santi Pietro e Paolo

Ma quali frasi dedichiamo per Santi Pietro e Paolo. Andiamo a vedere insieme le più belle.

«Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico Pietro e Paolo!»

«Il tuo nome non è come tanti perchè tu sei una persona come poche! Felice festa dei santi Pietro e Paolo.»

«Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, con questo nome importante il tuo futuro sarà sicuramente radioso.»

«Buon onomastico, a te che hai questo nome illustre e festeggi un onomastico di tale importanza. E buona festa dei santi Pietro e Paolo.»

«Un nome, una garanzia! Buona festività di Pietro e Paolo a te e alla tua famiglia speciale.»

Il messaggio con i Patroni di Roma

E ancora possiamo vedere:

«Il calendario oggi dice che è San Pietro e Paolo: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!»

«Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti! Buona festa dei santi Pietro e Paolo.»

«Sarebbe impossibile non ricordarsi di voi il 29 giugno! Felice giornata di festa dei santi Pietro e Paolo.»

«Buona festa dei santi Pietro e Paolo. Le rocce della prima Chiesa e due nomi di grande lustro per l’intera comunità cattolica.»

«Il 29 giugno è la festa solenne dei Santi Pietro e Paolo, testimoni di Gesù fino al martirio. Auguri di trascorrere una serena giornata!».

Altri auguri per il 29 giugno 2023

Cercando sul web, troviamo ancora:

«Questa di oggi, 29 giugno, è in modo speciale la festa della Chiesa di Roma, fondata sul martirio dei santi Pietro e Paolo. Vi auguro di trascorrerla in armonia familiare.»

«La città di Roma nutre da sempre un affetto speciale verso le figure dei santi Pietro e Paolo, motivo di spirituale fierezza per tutta la comunità cattolica.»

«Buona festa dei santi Pietro e Paolo, annunciatori e testimoni del Vangelo tra la gente, che sugellarono col martirio la loro missione di fede e di carità.»

«I santi Pietro e Paolo oggi ritornano idealmente tra di noi, ripercorrono le strade di Roma bussando ai cuori di tutto il popolo cattolico: accogliamoli con devozione.»

«I santi Pietro e Paolo, con le loro vicende personali ed ecclesiali, ci dimostrano che il Signore è sempre al nostro fianco, cammina con noi, non ci abbandona mai.»