Santi Pietro e Paolo: le più belle frasi per augurare buon onomastico

Oggi è un giorno speciale, perché si celebra la festa e la ricorrenza onomastica dei Santi Pietro e Paolo. Una ricorrenza molto sentita in lungo e in largo, in tutta Italia, in cui non mancano di certo le persone a cui dover fare gli auguri.

Si tratta di un giorno in grado di rievocare anche una tradizione antica, secolare, che affonda le proprie radici nei culti e nei racconti bucolici, di campagna, ma non solo.

Santi Pietro e Paolo: tra paganesimo e cristianesimo

I racconti hanno a che fare con riti ”magici” che consentirebbero ai fortunati di conoscere in anticipo le condizioni meteorologiche e comprendere come andrà presumibilmente il raccolto. Dunque, una tradizione tutta ”terrena”, nonostante le personalità celestiali dei Santi.

Il ”veliero di San Pietro”

Si tratta del famosissimo “veliero di San Pietro”, noto anche nelle grandi città, dove numerose famiglie, alla vigilia di questa data, tengono a portata di mano tutto il materiale occorrente per vederlo comparire.

Con molta probabilità si tratta di tradizioni cristiane direttamente innestate su antiche credenze pagane e racconti ancestrali, come spesso accade nelle culture recenti mediterranee.

I racconti e i miti antichi non vengono mai spazzati via dalle nuove tradizioni, piuttosto si creano dei sincretismi, dei veri e proprio creoli culturali in grado di dar luce ad una nuova fiorente tradizione, in cui il vecchio viene mescolato continuamente con il nuovo, garantendo la sopravvivenza dei culti.

Le migliori frasi per l’onomastico

Ma veniamo alla contemporaneità: come fare gli auguri ai vostri Pietro e Paolo nella giornata di oggi? Se non avete idee, niente paura, ci pensiamo noi della redazione de Il Corriere della Città a darvi qualche spunto. Continuate a leggere!

«Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico Pietro e Paolo!»

«Il tuo nome non è come tanti perchè tu sei una persona come poche! Felice festa dei santi Pietro e Paolo.»

«Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, con questo nome importante il tuo futuro sarà sicuramente radioso.»

«Buon onomastico, a te che hai questo nome illustre e festeggi un onomastico di tale importanza. E buona festa dei santi Pietro e Paolo.»

«Un nome, una garanzia! Buona festività di Pietro e Paolo a te e alla tua famiglia speciale.»

«Il calendario oggi dice che è San Pietro e Paolo: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!»

«Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti! Buona festa dei santi Pietro e Paolo.»

«Sarebbe impossibile non ricordarsi di voi il 29 giugno! Felice giornata di festa dei santi Pietro e Paolo.»

«Buona festa dei santi Pietro e Paolo. Le rocce della prima Chiesa e due nomi di grande lustro per l’intera comunità cattolica.»

«Il 29 giugno è la festa solenne dei Santi Pietro e Paolo, testimoni di Gesù fino al martirio. Auguri di trascorrere una serena giornata!»

Santi Pietro e Paolo: le migliori frasi per amici e parenti

Continua la nostra rassegna delle migliori frasi da inviare tramite WhatsApp o romantico SMS ai vostri amici o cari che hanno la fortuna di portare questi nomi dalla tradizione secolare: