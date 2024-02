Sapete la reale differenza tra sale fino e grosso? Non avrete più dubbi

Ci sono ingredienti che proprio non possono mancare in cucina. Uno di questi è sicuramente il sale. Per quanto da molto ‘condannato’ se usato in maniera eccessiva, resta un elemento che non può mancare sulle tavole degli italiani.

Che sia fino o grosso il sale viene utilizzato da tutti per esaltare il gusto delle pietanze o anche per insaporire cibi che senza quasi non avrebbero gusto. Seppure c’è chi ne usa di più, chi meno, non bisogna restare senza il sale che, oltretutto può avere anche molte altre funzioni in casa.

Tipi di sale

Iniziamo col dire che il sale può essere marino, se estratto dall’acqua di mare, o anche estratto dalle miniere e si parlerà nel primo caso di sale marino, nell’altro di salgemma. Si tratta comunque di cristalli che possono essere più grandi: il sale grosso; o più sottili: il sale fino, ma in entrambi i casi composti da cloruro di sodio, ossia sodio e cloro.

Differenza di dimensione e di uso tra sale grosso e fino

La differenza, oltre che nella dimensione tra i cristalli, sta nell’uso che si può fare del sale fino o del sale grosso in cucina. Da tenere in considerazione che proprio per le sue dimensioni il primo si scioglie più velocemente e viene solitamente usato per condire secondi piatti di carne o pesce, ma anche per insaporire le verdure. Non di meno è usato per gli impasti freschi, che si tratti di pasta fatta in casa, gnocchi, dolci. In tutti quei composti dove è assolutamente necessario che si amalgami con gli altri ingredienti.

Il sale ha utilizzi che a molti sono completamente sconosciuti

Il sale grosso, solitamente utilizzato per cuocere la pasta, ha davvero tanti usi, alcuni anche sconosciuti. Ovviamente, trattandosi di cristalli più grandi, necessitano di più tempo per sciogliersi. Questo non toglie che può essere utilizzato per pietanze che hanno tempi di cottura più lunghi, sia sul fuoco sia nel forno. Non solo quindi per salse, tipo ragù, ma anche per carne, pesce e verdure cotte al forno.

Il sale ha anche altri utilizzi. In pochi sanno che si tratta di un potente deumidificatore. Basta mettere un considerevole quantitativo di sale grosso in un contenitore e lasciarlo in una stanza umida, vi renderete presto conto del risultato. Può anche essere utilizzato in un vasetto con l’aggiunta di una spugna e dell’ammorbidente per deodorare una stanza, E, immancabilmente, è un ottimo ingrediente per conservare gli alimenti.