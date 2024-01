Sbarazzati immediatamente delle formiche in casa con una sola e semplice mossa

Invasione di formiche. In tanti si saranno trovati a combattere con le formiche in casa o in giardino. Si tratta di insetti molto laboriosi che soprattutto nella stagione più calda fanno capolino in cerca di cibo. Non è inconsueto trovarsi a ‘combattere’ con questi fastidiosi insetti che, in fondo però, sono tutt’altro che nocivi. E allora andiamo a scoprire insieme un metodo che li allontanerà senza ucciderli.

Nonostante siamo ben consapevoli che le formiche abbiano un significato in natura, è altrettanto vero che trovarle in giro per casa, magari tra gli alimenti può essere non poco seccante, senza considerare che proprio la loro laboriosità le spinge anche a scavare, creare tunnel e, quindi, a provocare danni alle abitazioni.

Esiste una miscela che le terrà lontane senza sterminarle

Non resta che scoprire cos’è che le terrà lontane senza, per questo, decidere di sterminarle. Un ingrediente facilmente reperibile che questi insetti proprio non sopportano e che li spingerà ad andare via senza danneggiarli, ma ‘salvando’ giardini e case dalla loro fastidiosa presenza. Una miscela fatta di elementi naturali che si prepara facilmente con prodotti che tutti hanno in dispensa.

Il miscuglio naturale che salva dalle formiche

Intanto prendete un litro d’acqua tiepida, aggiungere un cucchiaio di cannella che le formiche odiano, in quanto si tratta per loro di un prodotto irritante che evitano, consentendo così di liberare gli spazi che hanno colonizzato e allontanarle dalle abitazioni. A questa miscela aggiungere succo di limone, almeno uno o due cucchiai, visto che si tratta di un altro repellente naturale per questi insetti. Ma il composto non è ancora pronto. A questo punto aggiungere fondi di caffè, anche questo un ingrediente facilmente reperibile e che può essere sparso anche direttamente nei punti in cui vediamo passare le formiche, sempre con l’obiettivo di allontanarle senza ucciderle. Ultimo ingrediente necessario al miscuglio che terrà lontani questi insetti è del sapone liquido naturale. Si tratta in quest’ultimo caso di un detergente che consentirà una maggiore aderenza del liquido alla superficie sulla quale verrà applicato.

Un potente insetticida del tutto naturale

Ora non resta che mescolare bene tutti gli ingredienti e magari filtrare la sostanza ottenuta per poterla inserire in uno spruzzatore oppure si può spargere il liquido direttamente sulle superfici dove ci sono le formiche, seguendo il percorso che questi insetti fanno. Si tratta, come vedrete, di un potente insetticida che naturalmente e senza conseguenza alcuna per le formiche.