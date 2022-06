Scarpe artigianali da uomo: il lusso dell’esclusività

In questi ultimi anni si sta riscoprendo il fascino dell’artigianato, soprattutto nel campo della moda che in realtà ha sempre privilegiato l’esclusività dei capi e degli accessori fatti a mano. Se andiamo a vedere però quali sono le scarpe che oggi sono considerate più esclusive e ricercate troviamo proprio quelle artigianali: calzature realizzate con una grandissima attenzione al dettaglio, materiali di primissima qualità e finiture di pregio.

Dellovo: da Napoli, un brand esclusivo

Tra i brand italiani specializzati nella produzione e nella vendita di scarpe artigianali troviamo Dellovo: un vero e proprio punto di riferimento per quegli uomini attenti allo stile in cerca di calzature di pregio. Parliamo di un marchio che ha fatto la storia e che si distingue proprio per la grandissima attenzione al dettaglio. Tutte le scarpe di Dellovo sono fatte a mano e sono il frutto di una lunga tradizione nata a Napoli e portata avanti di generazione in generazione. Il brand si rivolge a tutti gli uomini che cercano scarpe di pregio, artigianali, ad un prezzo che sia accessibile e non eccessivo.

Quale modello di scarpe artigianali scegliere

Quando si parla di scarpe artigianali bisogna distinguere i vari modelli. Lo stesso Dellovo propone nelle sue collezioni molteplici tipologie di calzature realizzate a mano, ognuna delle quali si rivela adatta ad occasioni e stili differenti. Vediamo allora quali sono le opzioni da prendere in considerazione per sfoggiare un look elegante ed esclusivo nel 2022.

Mocassini

I mocassini sono un vero e proprio must have quest’anno: parliamo infatti di uno dei modelli di maggior tendenza del momento e non a caso li abbiamo visti in tutte le passerelle della moda uomo 2022. Eleganti, raffinati ma al tempo stesso anche versatili, i mocassini si possono sfoggiare in diverse occasioni: da quelle più formali a quelle meno formali. Tutto dipende dai capi che si scelgono di abbinare, che fanno la differenza e determinano lo stile. Nella nuova collezione di Dellovo li troviamo in numerose varianti e bisogna proprio ammetterlo: la qualità artigianale si nota sin dal primo sguardo.

Scarpe Oxford

Le Oxford, ossia le classiche scarpe stringate, sono un modello che non dovrebbe mai mancare nel guardaroba di un uomo. Parliamo infatti della scarpa formale per eccellenza, da sfoggiare insieme ad un completo. Vera e propria alleata degli uomo d’affari, la Oxford è un must have ma anche in questo caso la qualità artigianale traspare in modo particolare e si nota immediatamente. Nella collezione di Dellovo, le Oxford sono tra le più popolari e richieste perché rappresentano uno status symbol, sinonimo di qualità e d’eccellenza.

Sneakers

Le sneakers sono sicuramente tra le scarpe di maggior tendenza del momento: irrinunciabili per tutti e non solo per i più giovani. Sportive ed adatte alle situazioni meno formali, si possono trovare anche nella collezione Dellovo e anche in questo caso la qualità artigianale si nota immediatamente. L’attenzione per i dettagli, la qualità dei materiali, le finiture sono tutti aspetti che fanno una grande differenza e che rendono un semplice paio di scarpe sportive delle sneakers di pregio.