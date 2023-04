Scommesse sportive: chi si qualifica in Champions Leaugue?

Quando mancano solo otto partite al termine del campionato di Seria A, la testa della classifica sembra ormai definita, con il Napoli stabilmente in testa con 75 punti, a ben 14 lunghezze di distanza dalla seconda in classifica, la Lazio, che insegue con 61 punti.

E se il Napoli ha ormai lo scudetto assicurato, sono quindi i biancocelesti a tenere in pugno, mantenendo le distanze dai cugini giallorossi terzi con 56 punti, l’accesso alla Champions League. La Roma, invece, deve guardarsi le spalle dal Milan, che segue a 53 punti, e dall’Inter, quinto a 51 punti. Entrambe le squadre milanesi tenteranno con un rush finale l’attacco alle due romane per rosicchiare punti e postazioni.

Le italiane in lotta per le coppe europee

Nell’ultimo match casalingo, contro l’Udinese, la Roma ha dimostrato di voler tallonare la Lazio: dopo la sconfitta al derby, che ha segnato la volata dei biancocelesti, i giallorossi hanno avuto alti e bassi (vedi la vittoria contro la Juventus a cui ha seguito poi la sconfitta con il Sassuolo), ma adesso sembrano intenzionati a voler arrivare a fine campionato senza più mollare il passo, per essere sicuri di avere un posto in Champions League.

A disputarsi l’ultimo posto disponibile per la Champions saranno le due cugine milanesi: i due punti di distacco non rendono tranquillo il Milan e l’Inter farà di tutto per superare i rossoneri. L’Europa Conference League non era di certo l’obiettivo dei nerazzurri a inizio campionato.

Ma ecco, con la classifica attuale, quali sono le quote che vengono date per ogni squadra per la qualificazione in Champions: partendo dal basso, abbiamo l’outsider Atalanta, data a 3.25, mentre l’Inter è in una forbice tra 1,25 e 1,35. Il Milan ha un’oscillazione minore, tra 1,45 e 1,50, mentre la Roma viene data per tutti a 1,85. Infine la Lazio, che oscilla tra 1,35 e 1,45.

Le scommesse

Se per quanto riguarda la vittoria dello scudetto ormai i giochi sono fatti, ecco che – andando a guardare in fondo alla classifica – ci sono le squadre che lottano per la salvezza. A cercare di restare in serie A il Verona, lo Spezia e il Lecce. Sembrano infatti spacciati sia la Sampdoria, che mette un triste “paletto” alla sua storia calcistica, che la Cremonese, che chiudono la classifica rispettivamente con 16 e 19 punti. Tra il Verona, con 23 punti, e il Lecce, a 28, ci sono 5 punti e lo Spezia in mezzo: ma 8 partite possono dire ancora moltissimo.

E allora via con le scommesse su cosa succederà in questa volata finale, che potrebbe mettere a rischio anche la Salernitana che al momento sembra al sicuro con 30 punti.

