Scopri il Supermercato S.G. ad Ardea: tantissime offerte e promozioni nel punto vendita di Via delle Pinete

Nuova apertura ad Ardea, in Via delle Pinete al civico 130. Qui, da qualche settimana, è possibile fare la spesa nel Supermercato S.G. sfruttando le tantissime offerte e promozioni pensate per i clienti. La struttura si trova in direzione Anzio (per chi viene da Ardea/Pomezia) subito dopo la Pineta dei Liberti. Per quanto riguarda giorni e orari di apertura, il punto vendita è aperto al momento tutti i giorni con orario continuato dalle 7.00 alle 20.30; prossimamente, in vista della stagione estiva, la chiusura sarà posticipata alle 21.30. Ad ogni modo per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 380/2173922.