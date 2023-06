Scopri l’autoesclusione in Italia: siti autorizzati AAMS e bookmakers stranieri

Se desiderate ottenere informazioni sul funzionamento del fattore di autoesclusione in Italia e le differenze tra i siti AAMS e non AAMS, siete nel posto giusto. Vi spiegheremo come richiedere l’autoesclusione tramite ADM e forniremo dettagli sui codici sconto e gli incentivi offerti per i giochi nei casinò e siti AAMS e non AAMS.

L’autoesclusione è spesso richiesta dai giocatori che non riescono a gestire le loro emozioni e agiscono in modo impulsivo. Questo può diventare un problema serio quando si scommettono soldi veri, poiché alcune persone con una forte dipendenza dal gioco online possono scommettere più di quanto dovrebbero, portando a indebitarsi e perdere il contatto con la realtà.

L’autoesclusione può essere una procedura temporanea, con periodi di 30, 60 o 90 giorni. Al termine del periodo, può essere revocata o richiesto il rinnovo. Tuttavia, può anche essere a tempo indeterminato, senza possibilità di revoca a meno che non venga concessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Durante l’autoesclusione, non è possibile effettuare ulteriori scommesse, depositi o registrazioni.

Esistono situazioni in cui un utente che ha richiesto l’autoesclusione desidera revocarla. Le motivazioni possono essere molteplici, come il riconoscimento degli errori commessi o la ritenzione eccessiva del periodo richiesto. In questi casi, alcuni giocatori scelgono di scommettere su casinò online stranieri, che operano con licenze diverse e non sono soggetti alle disposizioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

È possibile richiedere l’autoesclusione anche nei bookmakers non AAMS?



Anche se non sono soggetti alle disposizioni AAMS, la maggior parte di essi rispetta comunque i principi del Gioco Responsabile e consente di richiedere l’autoesclusione direttamente sul proprio sito.

I siti non AAMS non differiscono molto da quelli AAMS, in quanto sono in possesso di licenze valide e devono rispettare i requisiti richiesti dal loro operatore. Le principali differenze riguardano il regime fiscale, poiché le vincite ottenute nei casinò online non AAMS devono essere dichiarate come base imponibile e influenzare le aliquote dell’IRPEF. Non dichiarare le vincite alle autorità italiane costituisce un reato penale, con il rischio di essere condannati per evasione fiscale e subire conseguenze legali.

Si consiglia sempre di giocare in modo responsabile, di comprendere le regole e le implicazioni fiscali del gioco d’azzardo online e di considerare l’autoesclusione come una misura per proteggere se stessi e il proprio patrimonio finanziario. Per i giocatori italiani è possibile giocare anche su siti scommesse svizzera.