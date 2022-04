Scuola, concorso personale ATA, al via le domande: ecco come candidarsi

Concorso personale ATA 24 mesi, al via l’aggiornamento annuale delle graduatorie di prima fascia. Per poter accedere occorre avere il requisito fondamentale del servizio, cioè avere svolto 24 mesi di lavoro, oppure almeno 23 mesi e 16 giorni. Sono infatti queste le graduatorie da vengono attinti i nominativi per le supplenze e gli incarichi di ruolo nell’anno scolastico 2022/23.

Per poter presentare le domande, la tempistica, secondo quanto rivelano fonti sindacali, andranno presentate nel periodo compreso tra il 27 aprile e il 18 maggio. Ancora però su questo non c’è ufficialità, in quanto non è ancora stata pubblicata la nota da parte del Ministero. La conferma delle date verrà quindi fornita su Polis direttamente dal Ministero.

Concorso personale Ata 24 mesi: i requisiti

Per poter accedere alle graduatorie 24 mesi, i candidati al concorso Personale Ata dovranno avere questi requisiti:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo (per il profilo di CS) e negli elenchi provinciali per le supplenze (per i profili di AA – AT – CR – CO – GA – IF);

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera a) né nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre (AA – AT – CR – CO – GA – IF – CS);

Ovviamente per poter essere inclusi nella graduatoria concorsuale permanente serve avere un’anzianità di servizio di almeno 24 anni. Il servizio può essere di 23 mesi e 16 giorni (per effetto di legge vengono arrotondati a 24 mesi, quindi a 2 anni). Si tratta di un periodo che può essere anche non continuativo. Se si è lavorato a giorni singoli, c’è da tenere presente che le frazioni di mese vengono tutte sommate. Ogni trenta giorni le frazioni vengono computate come un mese intero e l’eventuale frazione residua che superi i 15 giorni viene considerata come mese intero. Il proprio profilo viene prestato sia in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.