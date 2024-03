Scuola, quando iniziano le vacanze per Pasqua 2024? Il calendario regione per regione

Dopo le vacanze di Natale, gli studenti sono in trepidazione in attesa dello ‘stop’ per la festività di Pasqua. Ma, come di consueto, le chiusure programmate per la festa quest’anno saranno uguali per tutte le Regioni. Non resta che scoprire quando cadranno le ricorrenze festive e quali saranno i giorni di sospensione delle attività scolastiche per gli studenti italiani.

Quest’anno la domenica delle Palme cade domenica 24 marzo, mentre il giorno di Pasqua è domenica 31 e Pasquetta o lunedì dell’Angelo il 1 aprile. È stato, perciò, stabilito che le scuole restino chiuse dal 28 marzo al 2 aprile compreso, tranne in Val d’Aosta dove riapriranno il 2 aprile, subito dopo aver festeggiato la Pasquetta.

Quando torneranno in classe gli studenti dopo Pasqua

Il ritorno in classe, perciò, per tutti gli studenti italiani, fatta eccezione per la Val d’Aosta, è fissato per il 3 aprile. Sei giorni di pausa importanti per alunni, corpo docente e personale scolastico che possono finalmente prendersi una pausa dalla scuola dopo tre mesi di lavoro ininterrotto.

Quali altre festività

E dopo Pasqua i plessi scolastici italiani torneranno a fermarsi nelle festività di giovedì 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione, quando alcuni istituti faranno ponte dal 25 al 27 aprile; poi mercoledì 1 maggio per la Festa dei lavoratori e domenica 2 giugno, ma è già giorno festivo, Festa della Repubblica. E a questo punto tutte le scuole d’Italia saranno in dirittura d’arrivo per la chiusura in vista della pausa estiva, che dovrebbe iniziare a partire dall’8 giugno, seppure sempre con qualche deroga a seconda della Regione di appartenenza.

Quando finisce l’anno scolastico

La chiusura delle scuole, infatti, è prevista:

nelle Marche il 6 giugno

nel Veneto l’8 giugno

nella Puglia il 7 giugno

in Piemonte l’8 giugno

In Liguria l’8 giugno

In Abruzzo l’8 giugno

in Basilicata l’8 giugno

in Calabria l’8 giugno

in Sardegna il 7 giugno

in Umbria l’8 giugno

nel Lazio l’8 giugno

Quando si tornerà a scuola per l’anno scolastico 2024/25

Una lunga pausa estiva in vista dell’anno scolastico 2024/2025 e in molti già si chiedono quando si tornerà tra i banchi di scuola, per organizzarsi e magari anche pianificare le vacanze al mare. Per ora ancora non è stata ufficializzata la data di inizio del prossimo anno, per quanto alcune Regioni hanno già reso noto che le attività riprenderanno il 2 settembre, per un calendario ufficiale dovremo aspettare ancora un po’