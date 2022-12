Semplici idee regalo con il CBD per Natale 2022

L’olio di CBD è disponibile in molte forme con varie opzioni di somministrazione, ognuna con i propri pro e contro. L’obiettivo principale del consumo di CBD è assicurarsi che i cannabinoidi e gli altri componenti della composizione finiscano nel corpo e forniscano i potenziali benefici desiderati.

Il metodo giusto per assumere l’olio di CBD dipende da una serie di fattori, come le condizioni di salute, le abitudini, le preferenze personali e il tempo necessario al CBD per fare effetto.

Tuttavia, si consiglia di sperimentare ciascuno dei metodi disponibili per trovare quello migliore, ad esempio provando i seguenti:

Oralmente

Sul mercato sono disponibili molti prodotti a base di CBD, facili da aggiungere alla vostra routine quotidiana. Questi prodotti comprendono il CBD isolato, gli oli, le capsule, gli edibili e le gomme da masticare. Sono disponibili in una varietà di forme discrete e facili da usare. Gli effetti del CBD assunto per via orale non sono immediati come quelli di altri metodi, ma sono altrettanto efficaci.

Sublinguale

Gli oli e le tinture di CBD sono i prodotti più classici e facili da reperire. Il motivo per cui questi prodotti sono così popolari è che sono facili da trovare, da usare e da gustare: basta mettere qualche goccia di olio sotto la lingua e tenere il liquido per 60-90 secondi prima di deglutire. Le proprietà dell’olio di CBD fanno effetto dopo 20-40 minuti. Poiché la lingua presenta un gran numero di capillari nelle membrane mucose, l’olio di CBD viene assorbito attraverso il tessuto connettivo. I restanti componenti dell’olio vengono ingeriti e digeriti dallo stomaco, consentendo agli ingredienti benefici di entrare più rapidamente nel flusso sanguigno per un sollievo rapido e duraturo. Gli oli e le tinture di CBD possono essere ottimi per i principianti, in quanto è possibile iniziare con un dosaggio basso e aumentarlo gradualmente fino a trovare quello che funziona meglio per voi. Il dosaggio dell’olio di CBD si effettua facilmente utilizzando il contagocce e le informazioni riportate sull’etichetta. Tuttavia, alcuni utenti trovano il sapore naturale del CBD sgradevole, spesso terroso o erbaceo, a meno che non venga aggiunto un aroma supplementare (la menta piperita è molto popolare).

Per via topica

Poiché la pelle presenta la più alta quantità e concentrazione di recettori di cannabinoidi, il CBD può essere usato per via topica per aiutare a gestire i problemi della pelle, alleviare i dolori muscolari e articolari e vari tipi di dolore. Le applicazioni topiche dei prodotti a base di CBD permettono al cannabidiolo di penetrare in profondità attraverso gli strati della pelle e di produrre i suoi effetti benefici entro 25-45 minuti. Sebbene i prodotti topici siano molto facili da applicare e da integrare nella vita quotidiana, non sono adatti a tutti i problemi e non durano quanto altri trattamenti.

Che tipo di prodotto CBD regalare?

Il CBD è ormai infuso in quasi tutto ciò che si può consumare, dal caffè ai sali da bagno. Con milioni di prodotti a base di CBD sul mercato, può essere difficile scegliere cosa acquistare.

È importante considerare chi è il destinatario del regalo e quali sono i suoi obiettivi di salute e benessere. Diversi prodotti a base di CBD sono più adatti a diversi stili di vita. Ad esempio, per chi è sempre in movimento, prodotti come l’olio di CBD potrebbero essere un’opzione più adatta per il recupero muscolare o il rilassamento del corpo.

Inoltre, nella scelta di un prodotto a base di CBD è importante considerare la concentrazione. È importante iniziare con un prodotto a basse percentuali e aumentare gradualmente il dosaggio di CBD e la concentrazione fino a trovare il dosaggio di CBD più adatto a voi e al vostro corpo.

MA ci molti motivi per cui le persone possono voler provare i prodotti a base di CBD. Alcune persone usano l’olio di CBD per gestire l’acne e preferiscono l’applicazione topica. I prodotti a base di CBD per uso topico, come creme, unguenti e balsami, ma anche l’olio di canapa, possono fornire un sollievo mirato e spesso contengono altri ingredienti utili come l’effetto rinfrescante e apportare numerosi benefici per la pelle.