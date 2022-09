Serrature motorizzate: tutto ciò che c’è da sapere al riguardo

Il settore della sicurezza, domestica e non solo, è stato interessato, anch’esso, da un processo di innovazione innescato dal progresso tecnologico. Oggi, le persone hanno modo di sentirsi maggiormente protette grazie ai sistemi di ultima generazione di sorveglianza e chiusura. Sono diversi, del resto, i dispositivi che, attualmente, è possibile installare per abbattere i rischi relativi ad eventuali intrusioni nell’ambiente domestico o lavorativo.

Non solo dispositivi di sorveglianza, ma anche meccanismi come le serrature che, venendo rielaborate in chiave avanguardistica, sono diventate motorizzate. Anche denominate serrature elettroniche, esse rappresentano l’evoluzione diretta dei sistemi di sicurezza domestici volti all’apertura delle porte blindate, oltre che al controllo degli accessi all’interno dello stabile. Le serrature elettroniche possono essere motorizzate, come detto, oppure caratterizzati da cilindri elettronici digitali o meccatronici.

Ovviamente, questi sistemi si servono anche di chiavi evolute a decodificazione elettronica per azionare serrature e cilindri. Ad oggi, il mercato di riferimento si rivela particolarmente ampio ed evoluto, con le varie serrature motorizzate che sfruttano principi di funzionamento differenti. In questa guida andremo ad affrontare l’argomento in maniera informativa, mentre per prezzi, installazioni e feature specifiche, consigliamo di rivolgervi agli esperti di Fabbroetruria.it.

Serrature motorizzate: info utili

Prima di scendere nel dettaglio riguardo le varie serrature motorizzate presenti sul mercato, ci sentiamo di fare un piccolo appunto per rendere questi dispositivi più riconoscibili anche ai meno avvezzi. Storicamente, infatti, le serrature elettroniche più comuni erano quelle che sfruttavano una carta magnetica per l’apertura delle porte, oppure una sequenza alfanumerica da inserire su un tastierino apposito. Questi due sistemi, molto in voga nelle strutture alberghiere, oggi, vengono affiancati a molti altri, più evoluti, e ad appannaggio anche domestico.

Non solo, dato lo sviluppo sostanziale delle tecnologie relative all’ambito avuto negli ultimi anni, le serrature motorizzate moderne possono sfruttare anche sistemi di apertura biometrici. Essi utilizzano principalmente le impronte digitali, proprio come gli smartphone, che vengono memorizzate con dei transponder dedicati, oppure attraverso l’utilizzo di una chiave meccatronica.

Il principio di funzionamento delle serrature motorizzate surclassa la chiave meccanica, affidandosi a sistemi automatizzati, attivati da un impulso elettrico. Le serrature motorizzate possono aprirsi e chiudersi anche a distanza, venendo controllate da remoto dall’utilizzatore attraverso connessione Wi-Fi o Bluetooth, a seconda dei dispositivi. Molte serrature di questo tipo permettono, dunque, di abbandonare la chiave in favore degli smartphone o, come detto prima, di tastierini e sensori biometrici. Le serrature elettroniche assicurano che la porta blindata sui cui vengono installate sia sempre chiusa.

I vantaggi di questo sistema

In linea generale, come accennato in precedenza, le serrature motorizzate trovano applicazione nel mondo del lavoro e, in particolare, negli uffici e nelle strutture alberghiere. In ogni caso, il loro sviluppo le ha portate all’attenzione del pubblico di massa che, oggi, le predilige anche per assicurare protezione ai loro appartamenti. Queste serrature possono essere installate anche su cilindri meccanici già esistenti, vedendo tra i principali vantaggi del loro utilizzo un incremento sostanziale della sicurezza.

Questi sistemi, infatti, sono molto più difficili da manomettere dei classici cilindri. Le serrature motorizzate, inoltre, sono tracciabili e, per questo, i proprietari hanno modo di controllare gli accessi e monitorare lo stato del dispositivo anche da remoto. Le chiavi, poi, presentano una dimensione ridotta o sono assenti, delegando il compito agli smartphone.

Sono diversi, quindi, i vantaggi sia in termini pratici che di comodità che rendono, oggi, la serratura elettronica, la scelta di punta di moltissime persone. Infine, queste serrature sono particolarmente evolute e, per questo, di difficile manomissione. Si consiglia, comunque, di controllare il sistema ogni cinque anni, al fine di assicurare una maggiore protezione ai propri ambienti.