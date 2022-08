In questi anni gli NCC, cioè il noleggio auto con conducente, ha avuto un aumento delle richieste perché i prezzi sono diventati sempre più concorrenziali e, allo stesso tempo, è aumentata la cerchia di clientela che ne ha avuto bisogno.

Infatti proprio grazie a questo tipo di servizio sia i turisti, le persone che si spostano per lavoro fino ad arrivare al singolo cittadino che magari deve fare una visita medica, ha avuto un proprio veicolo che lo trasportasse ovunque ne avesse bisogno.

Tra l’altro non ci sono solo le auto che hanno la necessità di avere dei conducenti, ma anche dei veicoli commerciali oppure di grandi dimensioni come gli autobus.

Tratte e trasporti immediati con un NCC

Vi trovate al primo noleggio con un conducente? Quando è perché sarebbe utile questo servizio? Mai chiesti perché i dovrebbe preferire un autista se poi si può guidare l’auto da soli, magari in autonomia? Effettivamente sono molte le persone che oggi preferiscono avere un servizio completo approfittando della possibilità di non avere poi delle responsabilità dell’auto e perfino senza preoccuparsi di un’eventuale restituzione dell’auto.

Vediamo ad esempio che i turisti che non hanno una patente valida in Italia, per spostarsi e muoversi senza problemi, preferiscono avere un Servizio di noleggio con conducente. Possono quindi spostarsi dove vogliono, hanno a che fare con un professionista che i trasporta ovunque e in cui si ha una buona comodità aggiunta. Ci sono perfino turisti che, avendo la patente, comunque preferiscono un autista privato.

Oggi i costi consentono a questo servizio di essere accessibile a tutti ed è per questo che sempre più persone ne fanno uso.

Tra coloro che richiedono e prenotano il servizio di NCC ritroviamo addirittura coloro che magari devono arrivare da una stazione all’altra, in modo rapido e senza la possibilità di restituzione della vettura. Qui si potrebbe pensare che si ha un servizio similare a quello dei taxi. In parte è vero, ma con un costo più basso e dove c’è un autista che ci aspetta.

Per esempio per i trasporti da Ciampino a Malpensa, in alta Italia, è normale che ci siano delle tratte con prezzi convenienti che sono offerti dalle ditte di noleggio. Lo stesso vale a Roma dove si consiglia di optare per questo servizio evitando appunto di avere problemi con altre forme e tipologie di trasporto pubblico.

L’NCC è sempre più richiesto

Negli ultimi anni, dopo la pandemia, l’NCC è stato richiesto da parte dei cittadini poiché propone servizi diversi e migliori. Una maggiore pulizia degli ambienti ad ogni cambio del cliente, come la sicurezza di avere un supporto per arrivare in qualsiasi destinazione senza problemi. Tratte più convenienti perché studiate a misura del cliente.

Tra l’altro ci sono stati anche utenti che ne hanno avuto bisogno per più giorni magari perfino per un proprio tour turistico o per necessità di lavoro. Avere poi un autista che conosce l’ambiente, la città in cui si deve girare, potendo usare delle scorciatoie oppure delle corsie preferenziali, sono tutti dei servizi che aumentano la comodità.