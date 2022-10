Sigaretta elettronica usa e getta tutto quello che c’è da sapere

Che cos’è la sigaretta elettronica usa e getta? Scopriamo insieme questo prodotto che sta diventando particolarmente popolare tra i giovani.

Se sei capitato in questo articolo è perché sei sicuramente alla ricerca di maggiori informazioni sulla sigaretta elettronica usa e getta. Ad oggi è uno dei dispositivi maggiormente ricercati e popolari soprattutto tra i giovani e tra chi cerca un metodo rapido e “indolore” per smettere di fumare. In questo articolo andremo a conoscere meglio questo dispositivo e a capire come funziona realmente.

Sigarette elettroniche usa e getta? Ebbene si, ma cosa sono?

La sigaretta elettronica usa e getta è un dispositivo già pronto all’uso che può essere usato un’unica volta, dopo di che vanno buttate negli appositi contenitori. Questo dispositivo è conosciuto anche con il nome e-cig monouso e si presenta con una forma compatta molto simile ad una penna, hanno generalmente un serbatoio di 2ml e sono caricate normalmente senza nicotina o con un liquido si 20mg/ml ai Sali di nicotina, la troviamo in commercio disponibile in diversi aromi.

Come funzionano?

Tutte le sigarette elettroniche usa e getta che troviamo in circolazione hanno a disposizione un determinato numero di tiri disponibile, varia a seconda delle capacità del dispositivo che si vuole acquistare. I Sali di nicotina che sono all’interno del dispositivo permettono di avere un appagamento immediato, e il quantitativo massimo presente all’interno del dispositivo non può superare le 20 mg. La nicotina rimane sempre un veleno per il corpo umano ma non è cancerogena e la quantità presente all’interno del dispositivo è quella necessaria per avere un appagamento dei sensi, niente di più.

Quali sono i tempi di durata?

Come abbiamo anticipato la sua durata è variabile e dipende dal modello che scegliamo, in commercio ne possiamo trovare tantissime tra cui scegliere e generalmente il numero di tiri disponibile sta tra i 300 ei 600, in alcuni casi può arrivare anche ad 800. La durata temporale dipende dall’utilizzo che ne fa una persona, può arrivare a durare anche due giorni se non si usa la sigaretta in modo eccessivo. Una volta terminata la sigaretta va smaltita in un apposito rifiuto chiamato RAEE e si può sostituirla con un’altra.

Qual è il costo del prodotto?

Il costo del prodotto è variabile e dipende da diversi fattori, generalmente però possiamo affermare che il costo si aggira tra i 6 e gli 8 euro l’una. Il prodotto è venduto singolarmente e per poter essere un prodotto idoneo deve riportare sulla confezione il tassello dei monopoli esattamente come per le sigarette normali, qualora non vi sia il tassello sappi che stai acquistando un prodotto illegale e di contrabbando.

Chi vende questi dispositivi?

La sigaretta elettronica usa e getta oltre ad acquistarla negli appositi negozi o presso i tabaccai, possiamo anche acquistarla online. Per poterla vendere online legalmente è necessario essere autorizzati dall’agenzia dei Monopoli, cliccando su sigarette usa e gettaverrai reindirizzato su un sito web sicuro e riconosciuto dove poter acquistare legalmente una sigaretta elettronica.

A chi è rivolto il prodotto?

Il prodotto è stato pensato e realizzato per aiutare chi vuole smettere di fumare le classiche sigarette, è consigliabile non avvicinarsi all’acquisto se non si è dipendenti dal fumo. La sigaretta elettronica è inoltre acquistabile solo da persone maggiorenni.

Come abbiamo visto il costo di questo dispositivo non è eccessivo e può rappresentare un valido aiuto per aiutarti a smettere di fumare, è un’alternativa da considerare quando si intende andare in questa direzione.