Simona Ventura: chi è, età, carriera, chi è il compagno, figli, marito, Instagram, programmi, Citofonare Rai 2

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Simona Ventura, che presto rivedremo su Rai 2 al timone di ‘Citofonare’ insieme all’amica Paola Perego.

Dagli esordi alla carriera di Simona Ventura

Simona Ventura è nata a Bentivoglio il 1 aprile del 1965: figlia di Rino, un militare, e di Anna Pagnoni, un’ex modella. Da giovanissima si è trasferita con la famiglia a Chivasso, in Piemonte. Ha frequentato l’Istituto Superiore di Educazione Fisica a Torino dove si è diplomata nel 1984. Nel 1985 ha partecipato e ha vinto il concorso di bellezza Miss Muretto accedendo di diretto a Miss Italia.

Il successo in tv

Le sue prime apparizioni in televisione risalgono alla metà degli anni ’80, come concorrente di alcuni quiz e giochi televisivi. Ha esordito ufficialmente nel 1988 nel quiz Domani sposi, per poi lavorare come praticante giornalista sportiva in alcuni programmi di TMC. Negli anni ’90 è passata a Mediaset, divenendo uno dei volti di Italia 1. Dal 2001 al 2011 è stata legata contrattualmente alla Rai: conduce Quelli che il calcio su Rai 2. Nel 2011 è passata a Sky Italia, nel 2016 è tornata a Mediaset e nel 2019 è ritornata in Rai. Ora, infatti, è pronta a ritornare alla conduzione con l’amica Paola Perego.

Chi è il marito, vita privata

Simona Ventura il 30 marzo 1998 ha sposato il calciatore Stefano Bettarini dal quale ha avuto due figli: Niccolò nato nel 1998 e Giacomo nel 2000. Nel 2004, a causa di numerosi tradimenti da parte di lui, i due si sono separati e hanno divorziato ufficialmente nel 2008. Nel 2010 Simona ha iniziato una relazione con Gerò Carraro e nel 2014 ha adottato una bambina di nome Caterina. Nel 2018 si è separata dall’uomo e ha iniziato una relazione con il giornalista Giovanni Terzi, suo attuale compagno.

Chi è Giovanni Terzi

Giovanni Terzi, attuale compagno di Simona Ventura, è un giornalista. La prima foto dei due è stata pubblicata su Chi. Nel novembre 2019 Simona ha annunciato il matrimonio con l’uomo e ora la relazione procede a gonfie vele.

Instagram: Simona Ventura punta sui social

Su Instagram è molto seguita. Con il profilo @simonaventura vanta oltre 1 milione di followers.