Sky Cruise, il ‘Titanic del cielo’ che non atterra mai: scopriamo il nuovo aereo hotel a fusione nucleare (FOTO E VIDEO)

Una notizia che sta facendo letteralmente impazzire tutti. Arriva il “Titanic del Cielo”. Un aereo, gigantesco, dalle dimensioni mai conosciute prima. Sarà in grado di ospitare un centro commerciale, teatri e addirittura discoteche. Lo Sky Cruise è il nuovo aereo a fusione nucleare che non atterra mai.

Sky Cruise, l’aereo che non atterra mai

Una crociera sospesi nell’area. Questa l’idea iniziale del progetto del tutto innovativa e sicuramente straordinaria. Pensato per ospitare oltre 5.000 persone, l’aereo sarà alimentato da 20 motori a fusione nucleare che permetteranno di rimanere sospesi per tantissimo tempo, senza il bisogno di dover tornare a Terra. Nemmeno in caso di guasto.

Un hotel volante senza pilota

Sarà un vero e proprio hotel volante in cui ci saranno: ristoranti gourmet, bar, piscina, centro commerciale, teatri, discoteche e anche un ospedale. La cosa che più, al momento, spaventa i futuri passeggeri è che non ci sarà il pilota. Sì, l’aereo andrà da solo e avrà una guida del tutto autonoma!

Qui il video spettacolare della presentazione.