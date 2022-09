Sonia Bruganelli, chi è la moglie di Paolo Bonolis: età, carriera, lavoro, vita privata, figli, Instagram, opinionista al GF VIP

Dopo la pausa estiva e il debutto di ieri, torna l’appuntamento della domenica con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin, pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, anche le due opinioniste del Grande Fratello Vip: Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

Dagli studi al debutto di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è nata a Roma il 20 febbraio del 1974. Si è laureata in Scienze della Comunicazione, ma ha anche lavorato per alcuni fotoromanzi. Dopo la laurea ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del marketing e ha fondato la SDL 2005, un’agenzia di scouting di modelle. Sonia si è anche occupata dei casting delle trasmissioni come Ciao Darwin o Avanti un altro e ha creato una linea di abbigliamento per bambine, Adele Virgy.

I primi passi nel mondo della tv

Come ha esordito Sonia Bruganelli prima di avere successo? Diciamo sin da subito che ha iniziato a lavorare, fin da giovane, nel mondo della moda, ambito a cui dedica ancora tutt’oggi tutta la sua passione. I primi passi professionali li compie, però, nel mondo dei fotoromanzi, oltre che fare la ragazza immagine nelle discoteche. Sonia, tuttavia, non ha mai lasciato gli studi e infatti si è laureata in scienze della comunicazione con ottimi risultati.

La passione per la moda

Successivamente, nel giro di alcuni anni, è arrivata a creare alcuni brand di abbigliamento molto popolari, come ad esempio ”Adele Virgy’‘, linea di vestiario ispirata dai disegni dei figli. Ad oggi, invece, i occupa della SDL, agenzia di casting da lei fondata e che è tra le più importanti del settore.

Scrittura e la televisione

Oltre a tutto ciò, famiglia, lavoro, figli e marito, Sonia riesce a trovare anche il tempo per dedicarsi alla scrittura e alla riflessione. All’attivo ha pubblicato un libro molto interessante, e conduce anche un format web chiamato “I Libri di Sonia”. Nel 2021 ha anche accettato di diventare opinionista al Grande Fratello Vip 6.

Il matrimonio con Paolo Bonolis, figli

Sonia Bruganelli dal 14 giugno 2002 è sposata con il conduttore Paolo Bonolis. I due si sono conosciuti nel 1997 a Tira e Molla, dove Sonia era impegnata in telepromozioni. La coppia ha tre figli: Silvia nata nel 2003, Davide (2005) ed Adele Virginia (2009).

Instagram di Sonia Bruganelli

Molto seguita su Instagram. Con l’account @soniabrugi vanta oltre 700mila followers.