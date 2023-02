Sono i periodi di saldi migliori per il 2023

Ci sono due enormi saldi ogni anno in Italia, durante i quali gli articoli sono scontati fino al 70%: inverno ed estate. Stando agli esperti di promo-codes.it, gli italiani amano molto utilizzare sconti aggiuntivi grazie ai codici promozionali validi in molti negozi online: circa il 37% degli italiani utilizza almeno un coupon ogni mese. I codici promozionali diventano particolarmente rilevanti durante la stagione dei saldi: circa il 71% degli italiani, cerca un’opportunità in più per risparmiare.