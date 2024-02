Sophia Loren, casa extra lusso nel Centro di Roma: la proprietà arriva a misurare 1280 mq

È una delle stelle del cinema più note e acclamate a livello internazionale. Sofia Loren, all’anagrafe Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone oggi 89enne, per quanto sia nata a Roma ha trascorso la sua infanzia a Pozzuoli, Napoli. Oggi ha scelto di vivere a Ginevra, in Svizzera, ma tra le sue dimore spicca la villa nella Capitale nella quale si rifugiava insieme al marito Carlo Ponti e dove ospitava colleghi e amici, intrattenendoli tra serate di gala e cene informali.

Come una diva di Hollywood che si rispetti, la Loren ha diverse ville. Ma una tra quelle più suggestive che hanno raccolto gran parte della vita della star condivisa con il marito, il produttore Carlo Ponti scomparso nel 2007, si trova a Roma. Si tratta di Villa Sara sull’Appia Antica, a dieci minuti dal Colosseo.

Villa Sara: una tenuta con un parco di 15mila metri quadrati

Una casa all’altezza della raffinatezza e della delicatezza della grande attrice di origini italiane. Immersa nel verde, vanta un parco di ben 15mila metri quadrati, è composta da cinquanta stanze ed è stata costruita su una cava di basalto. Complessivamente la proprietà si estende su 1280 metri quadrati e solo la villa ne occupa 680, anche se può contare su un altrettanto lussuosa dependance di 500 metri quadrati. Insomma una casa da sogno, come è giusto che sia per una regina del cinema.

Una dimora con piscina, dependance, sala cinema e pinacoteca

L’ingresso dal giardino ha una volta in calcestruzzo romano e ha una pavimentazione floreale a mosaico, mentre l’altro ingresso presenta due imponenti scalinate arricchite da busti antichi e preziosi marmi. Invidiabile l’area verde che circonda l’abitazione con alberi ad alto fusto e tanti fiori che attorniano l’immobile. Il parco è poi arricchito dalla presenza di una piscina riscaldata, ma anche un’autorimessa e appartamenti di servizio. Non si tratta delle uniche caratteristiche di una dimora suggestiva non solo per la location, ma per le numerose attrazioni che racchiude, perché la struttura vanta anche una pinacoteca e un cinema privato.

La villa romana della Loren è in vendita

Da qualche anno la Loren ha deciso di mettere in vendita la sua magnifica villa romana, il prezzo è a portata di pochi: sono 19 i milioni che vengono chiesti per l’acquisto della fantastica abitazione capitolina della diva hollywoodiana. Nonostante sembrerebbe che siano trascorsi almeno 3 anni da quando è stata messa in vendita, al momento non sembra ci siano compratori.