In casa abbiamo tanti elettrodomestici e dispositivi che sono utili per rendere comoda la nostra vita, ma che appunto tendono a danneggiarsi. Sia che li usiamo o che non li usiamo, c’è il problema di avere a che fare con delle usure che portano poi ad avere un problema di utilizzo o dispendi di energie.

Prima di valutare quando è il momento di chiedere un Sos Elettrodomestici, meglio capire cosa essi siano. Vedete qualsiasi oggetto che ha un cablaggio elettrico e che si usa per avere poi una determinata funzionalità, rientra nella lista e voci di “elettrodomestico”. Da questa classificazione non escono fuori nemmeno i trapani elettrici che, nonostante abbiamo diversi utilizzi, alla fine si parla comunque di un accessorio che in casa diventa utile per diversi motivi.

Però essendoci la presenza di cablaggi elettrici, di alimentazione elettrica, allora è fondamentale pensare che comunque alla fine ci sarà un’usura che di conseguenza porta a diminuire le prestazioni oppure a danneggiarlo totalmente. La cosa migliore da fare è quella di avere un supporto da parte di un professionista degli elettrodomestici, ma pensiamo a quali sono i costi che si avranno in riferimento all’uso degli elettrodomestici su cui intervenire.

Conviene far riparare i piccoli elettrodomestici?

I piccoli elettrodomestici possono essere quelli su cui ci si sofferma molto se farli riparare o buttare. Certo quando si parla di un frullatore a immersione che è costato appena 20 euro o di una macchina da cucire economica, dove si sono spese appena 80 euro, qui è palese che non è conveniente far riparare.

Come mai? Essendo dei prodotti economici non è escluso che le spese di controllo e di riparazione sono pari allo stesso prezzo che si è pagato per l’acquisto. I prodotti economici o che sono di piccola dimensione, alla fine hanno all’interno dei componenti dei meccanismi che sono assolutamente scadenti, in plastica o similari. Un tecnico però impiega il suo tempo per fare il lavoro di smontaggio, controllo e valutazione del cablaggio elettrico. Dunque alla fine il prezzo del tecnico sarà addirittura superiore a quello di acquisto del prodotto stesso. Si tratta quindi di pensare a quali sono gli usi che ne fate e poi valutare quali sono le spese.

Anzi vogliamo sottolineare che oggi ci sono anche dei furbetti che si fanno pagare in anticipo appena si “apre l’elettrodomestico”. Praticamente si pagano dalle 35 alle 50 euro, anticipate, senza avere poi la riparazione dovuta. Questo è un comportamento quasi illegale, perché il tecnico deve farsi pagare in base alle ore occupate dal lavoro e non perché smonta e non a nulla.

Riparazioni e messe appunto di grandi elettrodomestici

I grandi elettrodomestici, come lavatrici, frigoriferi oppure televisori e computer, sono elettrodomestici indispensabili in casa, che hanno un determinato valore, dove si deve pensare ad una riparazione poiché essi sono utili e sempre utilizzati. A questo punto è ovvio che ci debba essere un intervento di un professionista, ma qui i costi sono sempre economici perché il lavoro porta ad avere dei buoni risultati sempre e in ogni occasione.Infatti i componenti sono più grandi e le riparazioni riescono in circa il 90% delle richieste.