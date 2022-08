Sostituzione caldaia: il servizio a portata di click di InGrado

Oggi, richiedere la sostituzione della caldaia è molto semplice grazie a portali di riferimento nel settore che offrono un servizio online completo, puntuale e personalizzato sulle esigenze del cliente.

Tra le realtà specializzate in tale ambito si distingue InGrado, una piattaforma user-friendly che mediante una procedura guidata supporta l’utente nella scelta del modello di caldaia più adatta alle proprie necessità.

Perché affidarsi a InGrado per sostituire la caldaia?

Nel dettaglio, Ingrado mette a disposizione un servizio completo di sostituzione e installazione della caldaia, occupandosi anche di tutte le pratiche burocratiche necessarie per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’Ecobonus 2022.

I tecnici dedicati all’installazione sono qualificati e in possesso di regolare certificazione per collocare caldaie di ultima generazione provvedendo a tutti gli allacci necessari, inclusi gli aggiustamenti indispensabili in caso di sostituzione.

Dal PC di casa o dell’ufficio, dunque, oltre alla procedura guidata si potrà accedere persino alla videochat con personale esperto al fine di chiedere chiarimenti. Vengono offerti anche una garanzia di 24 mesi e diritto di recesso entro due settimane.

Durante la procedura con risposta multipla è anche possibile non indicare le informazioni di cui non si è a conoscenza, tuttavia occorre ricordare che più si sarà specifici, maggiormente si avranno risultati aderenti alle proprie necessità. In ogni caso, il servizio clienti dedicato dispone anche di un numero telefonico se ci si vuole mettere in contatto con tecnici o esperti.

Come procedere alla sostituzione della caldaia con InGrado

In presenza di una vecchia caldaia murale a gas, occorre prima di tutto indicare ai professionisti di InGrado quale ne sia la potenza, indicata sul libretto d’istruzioni o sulla targa adesiva ben visibile sul dispositivo. Di solito, per una casa media fino a 100 mq viene calcolato che sia sufficiente una caldaia tra i 24 e i 35 Kw di potenza, e ciò potrà essere preso in considerazione anche rispetto alla tipologia di abitazione in cui essa è collocata: villa mono o plurifamiliare oppure appartamento in un condominio.

Nella procedura guidata viene anche richiesto con precisione il locale dove sia installata la caldaia e se la nuova si troverà nello stesso posto: qui possono entrare in gioco fattori diversi. Qualora si trovi al chiuso, ad esempio in bagno, in cucina o in un locale dedito alla lavanderia, non vi sono grossi problemi se non si hanno esigenze diverse.

Se, al contrario, la location è esterna allora occorrerà verificare la presenza e la tenuta di eventuali tettoie o elementi a riparo della caldaia, perché non sia esposta direttamente alle intemperie.

Inoltre, in caso di spostamento, interno o esterno che sia, bisogna fornire ai professionisti di InGrado quanti più elementi possibili per capire come organizzare collegamenti e tubature: basta selezionare la presenza o meno di rubinetto e se lo scarico avviene a parete o a soffitto, così da facilitare l’installazione con tutti gli aggiustamenti del caso.

InGrado fornisce caldaie che possono sopperire sia alle esigenze dell’acqua calda sanitaria che di quella in un impianto di riscaldamento, che si tratti dei classici caloriferi o di quello a pavimento. In termini di potenza, ciò non cambia di molto le cose, anche se il termosifone necessita di temperature più alte rispetto all’irraggiamento da pavimento.

Le caldaie proposte sono tutte in classe A+ o superiore, con lavaggio del vecchio impianto incluso nel servizio assieme a collocazione di defangatore ed eventuali termostati.