Il nome Immergas fa venire in mente immediatamente gli impianti di riscaldamento che sono tanti e diversi. I suoi prodotti variano da impianti idraulici, ad aria, pompe di calore oppure che sono scalda acqua. Tutto quello che permette di avere sia un riscaldamento che un impianto di riscaldamento acqua sanitaria, appartiene alla tecnologia della Immergas. Come tale è importante che ci si preoccupi di fare delle manutenzioni, con professionisti autorizzati, oltre a fare delle sostituzioni con le tecnologie di questa casa costruttrice.

Tecnologia a condensazione

Le caldaie che sono considerate come le migliori, che da qualche anno stanno spopolando negli acquisti dei consumatori, sono i modelli a condensazione. Ogni casa costruttrice ha deciso di proporre la sua tecnologia in modo da garantire una certa qualità e diversità di utilizzo.

La Immergas è una delle tante case costruttrici, ma che ha deciso di differenziarsi per riuscire a proporre dei consumi inferiori, ma con ottimi rendimenti. I centri certificati e autorizzati da parte del marchio richiedono che ci siano dei professionisti, cioè Specializzati in immergas, che conoscano ogni singolo componente dei prodotti in vendita.

Infatti non possiamo pensare che tutte le caldaie sono una uguale all’altra perché altrimenti non esisterebbero tante case fabbricanti, analisi di quali sono le reali caratteristiche e condizioni di funzionalità, ma nemmeno come mai ci sono delle diversità di prezzo. Questo è un problema che tanti utenti non si pongono fino ad arrivare poi a richiedere dei tecnici generici per fare manutenzioni, riparazioni oppure revisioni. Questo crea dei malfunzionamenti che, in breve tempo, andranno a danneggiare definitivamente la caldaia a discapito del consumatore.

Purtroppo però tanti clienti pensano che si risparmi chiamando un tecnico generico o inesperto, ma pensate che se dopo due mesi nuovamente la caldaia non funziona, si guasta, ci sono dei problemi di pressione interna o perdite di acqua, alla fine si spende il doppio per richiamare il tecnico.

La condensazione poi ha tanti sensori interni, che sono necessari per recuperare il calore, che sono sensibili e non si possono trattare in modo aggressivo.

Immergas, perché è necessario avere dei professionisti?

Parlando nello specifico della Immergas, è palese che ci sono dei benefici che vengono dati da questa tecnologia. Per esempio essa è in grado di far risparmiare il 10% dell’energie rispetto a nuovi modelli di altri marchi, poiché hanno studiato dei recuperatori e trattenitori di calore che si usano per riscaldare l’acqua calda. Se già andiamo a paragonarle con delle caldaie più vecchie, si arriva a risparmiare, di consumi e di energia, fino al 60%. Ciò vuol dire che le bollette sono molto leggere e, di questi tempi, con l’aumento che c’è per gas e energia elettrica, sarebbe opportuno pensare proprio ad un acquisto e sostituzione di nuove strutture.

La cura è però fondamentale. Rispettare la pulizia una volta ogni 4 anni o 2 anni, è importante, come fare la manutenzione. Alla fine costa poco se andiamo poi a dilazionare la spesa per gli anni di utilizzo.

Usare dei professionisti Immergas permette quindi di allungare la vita della caldaia a beneficio delle proprie finanze.