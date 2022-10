Spediamo Pro: spedizioni semplici e convenienti per aziende ed e-commerce

Chi ha un’azienda o un e-commerce conosce molto bene quanto sia fondamentale il processo delle spedizioni della merce. Bisogna poter contare su un’attività rapida e capace di fornire le giuste garanzie, anche nei confronti di chi riceverà i prodotti spediti. Di certo, per rendere migliore questo aspetto, ci si può affidare a servizi professionali come Spediamo Pro, che si occupa proprio di spedizioni online per aziende e shop in rete, operando con questa attività in tutto il mondo. Spediamo Pro è la soluzione ideale per tutte quelle imprese che hanno la necessità di contare su un servizio di qualità e altamente conveniente.

Convenienza, semplicità e qualità

Le caratteristiche che contraddistinguono il servizio offerto da Spediamopro.com sono proprio quelle che riguardano tre aspetti fondamentali. Sono tre peculiarità che chi si affida alle spedizioni espresse non può non considerare. Stiamo parlando della convenienza, della semplicità e della qualità.

Spediamo Pro è un’azienda italiana che si occupa proprio del settore delle spedizioni da molto tempo, proponendo un servizio che si affianca passo dopo passo al cliente, per tutte le necessità e le esigenze delle aziende. Spediamo Pro ha instaurato delle collaborazioni con molti vettori e, grazie a questi accordi, è in grado di offrire delle consulenze che possano permettere a chi deve spedire dei prodotti di ottenere il servizio migliore al prezzo più conveniente attualmente disponibile.

Naturalmente tutto si basa sul carattere della semplicità, perché il fornitore è unico e quindi si deve predisporre un unico servizio di fatturazione. Allo stesso tempo il servizio di Spediamo Pro può offrire i trasportatori migliori presenti sul mercato ad un prezzo molto conveniente.

A tutto questo si unisce la qualità del servizio offerto, come dimostrano le tante aziende che scelgono Spediamo Pro.

Di che cosa si occupa il servizio

Ma di che cosa si occupa il servizio di cui stiamo parlando? Le spedizioni proposte da Spediamo Pro vengono effettuate non solo in Italia, grazie ad un’attività altamente professionale, ma anche in Europa e in tutto il mondo, sia con aerei, su strada o via mare.

Tra i servizi offerti ci sono anche quelli di importazioni e cargo, oltre alle spedizioni urgenti, nel caso si abbia la necessità di far recapitare della merce in poco tempo. L’azienda si occupa anche di spedizioni dedicate, con consegne particolari.

Inoltre mette a disposizione numerosi servizi opzionali, come la consegna al piano, quella nei giorni di sabato, la consegna entro le ore 9 o le 12 oppure nelle ore serali. Tra i servizi opzionali ci sono anche la prova di consegna, il fermo deposito, l’assicurazione, il trasporto di merce pericolosa, la consegna su appuntamento e il ritiro contestuale. Spediamo Pro fornisce anche servizio di contrassegno nazionale, estero servizio DDP e opzione Reverse, oltre che sponda idraulica.

A chi si rivolge Spediamo Pro

Il servizio di Spediamo Pro dedicato alle spedizioni in Italia e all’estero è rivolto ad aziende e ad e-commerce che hanno la necessità di affidarsi ad un partner per risparmiare tempo e risorse anche dal punto di vista economico.

Per quanto riguarda le aziende, Spediamo Pro si occupa di analizzare le necessità delle varie attività, mettendo a punto la migliore strategia per la gestione delle spedizioni. Le aziende che si rivolgono al servizio devono occuparsi soltanto dell’imballaggio, visto che possono avere a disposizione un unico fornitore con cui comunicare.

Dal punto di vista degli e-commerce, Spediamo Pro mette a disposizione la sua professionalità per individuare le soluzioni ideali per incrementare l’efficienza del negozio online, con un’integrazione perfetta con lo shop.

In questo modo si possono risparmiare tante risorse, non solo per ciò che concerne il tempo da dedicare a questa fase importante del processo di vendita, ma anche dal punto di vista delle risorse umane. Vengono messi a disposizione anche servizi di reso e riconsegna automatici.

Tutto ciò che un’azienda deve fare per usufruire del servizio è registrarsi sul sito ufficiale di Spediamo Pro, confrontare i prezzi proposti, ricaricare il conto e cominciare a spedire in modo molto semplice.