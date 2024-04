Spid in scadenza e non sai come rinnovarlo? Ecco la guida pratica

Lo Spid, Sistema pubblico di identità digitale, è uno strumento fondamentale per cittadini e imprese che devono svolgere attività online con le Pubbliche amministrazioni. Di certo è uno strumento che snellisce le procedure e le rende più pratiche e veloci non solo per gli utenti, siano essi cittadini o aziende, ma anche per la PA.

Cosa fare se lo Spid è scaduto

Fondamentale, pertanto, non restare mai senza lo Spid. Bisogna, però, fare i conti con la scadenza di questo prezioso strumento. E dopo aver affrontato le difficoltà relative alla novità di fare lo Spid, le tante persone che hanno poca dimestichezza con questo genere di strumenti, devono fare i conti con il rinnovo. Per agevolare coloro che sono poco pratici vediamo insieme qual è la proceduta per rinnovare lo Spid.

Come rinnovare lo Spid con Poste italiane

Vediamo come si fa nel caso in cui la richiesta si voglia effettuare tramite Poste Italiane. Intanto occorre accedere alla pagina ‘PosteID’, per riportare nuovamente tutti i dati relativi alla carta d’identità. A seguire è necessario accedere con login e a fondo pagina si troverà il pulsante ‘Modifica’ e a seguire la scheda con ‘i tuoi dati’, per accedere a ‘documento’. Adesso all’utente verrà chiesto di inserire tutti i dati relativi al documento per poter chiedere il rinnovo dello Spid. A questo punto ci vorrà qualche minuto per l’aggiornamento dei dati e la conseguente modifica.

Il rinnovo con Aruba

Anche con Aruba, il rinnovo dello Spid non è poi così complesso. Basta accedere con le credenziali e aggiornare i dati del documento, dopo l’accesso all’account, su ‘Dati personali’. A questo punto bisogna scegliere dal menù la voce ‘Documento’ e a seguire ‘Modifica’. Ecco che vanno inseriti i dati personali, con relativo avviso di modifica avvenuta e, quindi, aggiornamento dell’Identità digitale.

Come procedere con Infocert

Nel caso in cui, invece, aveste fatto lo Spid su Infocert, allora per il rinnovo bisognerà accedere al SelfCare Spid e riportare nei campi indicati l’indirizzo email e la password, per l’accesso. A questo punto occorre caricare la foto del documento – fronte/retro – e attendere che Infocert dia conferma dell’avvenuta modifica e quindi del nuovo Spid.