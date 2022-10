Stampe digitali online personalizzate e in HD? Su StampaeStampe.it

Con un’offerta che spazia dai biglietti da visita personalizzati alle stampe su plexiglass, StampaeStampe.it, e-shop specializzato nel settore della stampa digitale online, ha conquistato una platea di oltre 50.000 clienti. Il merito è di una professionalità affinata in vent’anni di esperienza, unita a macchinari all’avanguardia, consulenze tecniche specializzate e spedizioni su misura.

Nella proposta del portale si incontrano servizi e prodotti web-to-print, che consentono di dare forma a comunicazioni e iniziative pubblicitarie sia per esterni che per interni. I prezzi sono estremamente vantaggiosi e i supporti impiegati assicurano un’ottima qualità di stampa (anche per quello che riguarda la stampa su forex).

A confermare il livello di soddisfazione degli utenti giungono, del resto, gli oltre 4.500 feedback certificati da Feedaty, con il punteggio medio di 4,8/5.

Scorrendo tra le pagine del catalogo si trovano centinaia di alternative: espositori per fiere, roll-up pubblicitari, pannelli rigidi, affissioni indoor e outdoor, carta da parati, striscioni, ma anche articoli di piccolo formato quali stickers, biglietti da visita, flyer, brochure e volantini.

Tra gli altri vantaggi che caratterizzano l’esperienza d’acquisto su StampaeStampe.it non va dimenticata la possibilità di scegliere la data di spedizione che meglio risponde alle proprie esigenze. E poi, più si attende meno si paga. Le consegne sono rapide e sono portate a termine da corrieri affidabili, quali GLS e BRT.

Una volta inseriti in carrello tutti i prodotti desiderati è possibile procedere con il pagamento. Le modalità di transazionepreviste sono carta di credito, PayPal, contrassegno, bonifico bancario, in tre rate grazie a Scalapay o in contanti, con ritiro della merce presso la sede aziendale.

Le opportunità di risparmio più convenienti attualmente attive sono raggruppate nella pagina “Promozioni”. Invece, con un click su “Blog” si possono scoprire spunti, consigli e idee interessanti per realizzare o migliorare il proprio progetto.

Infine, in caso di domande, dubbi o semplicemente per ricevere un consiglio, l’utente può fare affidamento sul puntuale servizio di assistenza multi-canale. È raggiungibile tramite numero di telefono, indirizzo e-mail, chat online e social network.

Non perdere altro tempo. Visita subito www.stampaestampe.it. Sei un nuovo cliente? Allora ti aspetta uno sconto del 15%sul tuo primo acquisto!