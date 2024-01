Stanza della rabbia a Roma: prezzi e dove si trova

La stanza della rabbia è realtà anche a Roma. Una camera nella quale è possibile distruggere cose e sfogarsi, perciò, liberamente, senza temere di fare danni, perché è stata realizzata proprio a questo scopo.

Le Rage Room sono ormai ‘storia vecchia’ in Giappone dove ormai sono circa 20 anni che costituiscono una realtà. Locali nati per concedere ai clienti la possibilità di entrare ‘armati’ di piede di porco, mazza da baseball, mazza da golf e ‘spaccare’ letteralmente qualsiasi cosa si trovino davanti.

La stanza della rabbia nasce in Giappone e ora si trova anche in Italia

Dopo il Giappone e altri paesi europei la stanza della rabbia è ormai una realtà anche in Italia, dopo Milano, infatti è arrivata anche a Roma, in via Via Amulio 27/29, vicino alla fermata Metro Colli Albani, a Roma Est. Chiunque abbia il desiderio di manifestare il proprio risentimento, le proprie frustrazioni, anche con manifestazioni materiale può farlo in una stanza insonorizzata.

Cosa viene offerto al cliente

L’organizzazione offre al cliente uno strumento contundente attraverso il quale può manifestare appieno la sua rabbia, ma anche un caschetto, una mascherina e una tuta di protezione, affinchè lo ‘sfogo’ non abbia conseguenze. Una volta armati e vestiti per l’occasione al cliente non resta che rompere tutto: suppellettili, mobili e finanche elettrodomestici. E volendo questa seduta può essere anche immortalata in un video ricordo che il protagonista può acquistare al termine della propria prestazione. A corollario della performance è possibile anche chiedere una sorta di colonna sonora: una musica scelta dal cliente per dare ulteriore enfasi al momento e, perché no, galvanizzare il cliente.

Psicologi d’accordo alla ‘Rage Room’

Qualcuno potrebbe manifestare qualche perplessità sull’utilizzo di queste rage room, ma la verità è che gli psicologi ritengono che si tratti di una vera e propria esperienza liberatoria che consente al protagonista, almeno nell’immediato, di provare un profondo senso di benessere, seppure limitato nel tempo, visto che comunque no si è provveduto a eliminare la causa originaria che provocava rabbia.

Quanto costa?

Non resta che capire quanto dura una seduta e quanto costa. Ebbene la durata è di 15 minuti ciascuna, mentre il prezzo può variare a seconda degli oggetti che si sceglie di distruggere. Il pacchetto base è di 30 euro e mette a disposizione del ‘distruttore’ piccoli oggetti, come: sedie, vasi, bicchieri, piatti; mentre il prezzo sale se si chiede di sfogare la rabbia su oggetti più costosi, con pacchetti che possono variare dai 40 ai 50 euro.